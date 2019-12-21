北市就服處23~27日辦徵才 八廠商提供478個職缺

台北市就業服務處於12月23~27日舉辦現場徵才活動，共有八家廠商、提供478個工作機會，這次徵求才廠商遍及各行業，其中展店急需徵才的「鼎泰豐小吃店股份有限公司」，釋出120個工作機會，從廚師、服務員到工讀生，職缺選擇性高，全職人員起薪34K，最高可達56K。

另外，香港商創優行國際有限公司、弁當工場有限公司、台灣優衣庫UNIQLO有限公司均提供儲備幹部職缺，起薪30K至45K間，而各項正職、兼職職缺，彈性工時及排班制度非常適合需要兼顧家庭的二度就業婦女及中高齡求職民眾前往面試，有興趣求職者可把握應徵面試機會，前往就業服務站遞件應徵。

就服處指出，參與徵才廠商分別有香港商創優行國際有限公司、財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會、鼎泰豐小吃店股份有限公司、弁當工場有限公司、台灣優衣庫UNIQLO有限公司、PAUL豪宬企業股份有限公司、微笑單車股份有限公司、三商餐飲股份有限公司。

就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。