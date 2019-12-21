親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

長榮航峴港航線包機改定班 來回優惠未稅最低6,888元起

2019-12-21 13:01經濟日報 記者楊文琪／即時報導

長榮航空今（21）日為慶賀台北－峴港航線由包機改為定期航班營運，特別於桃園國際機場第二航廈舉行首航班剪綵儀式，並推出特惠價，官網購買來回機票最低6,888元起（未稅）；在團體旅遊部分，則結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬2,300元起（含稅），讓旅客以各種悠閒的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

越南峴港近年來為熱門的國際觀光景點，多家航空公司陸續飛航，剛拿到營運許可證的星宇航空明年1月23日正式營運時，峴港也是其首航三個航點之一，而長榮航空過去是以包機方式營運，今日起改為定期航班，長榮航空台北－峴港航線是以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空表示，自1992年開闢台北－胡志明航線，2003年開闢台北－河內航線，在今年開闢台北－峴港航線後，完成飛往越南北、中、南三大城市的布局，每週將有42班由台北飛往越南（台北－胡志明部分航班與立榮航空共掛班號），未來也會持續評估有市場潛力的新航點。

長榮航空指出，台北－峴港自9月開始採五天一包機的方式飛航，在旅行業者通力合作下，幾乎班班全滿，今日改為定期航班後，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估加大機型或增班。

長榮航空積極擴展東南亞市場並強化飛航網路及中轉效益，台北－峴港航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每週超過80班的北美航線，拓展北美來台轉機前往峴港觀光的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。

此外，峴港潔白綿長的海岸線，吸引多間國際級飯店與渡假村進駐。深厚的文化歷史及優美的自然景觀，使峴港於近年來發展為話題性十足的渡假勝地，更榮獲Booking.com台灣旅客心目中新興旅遊城市的第一名。

長榮航空今（21）日為慶賀台北－峴港航線由包機改為定期航班營運，特別於桃園國際機...
長榮航空今（21）日為慶賀台北－峴港航線由包機改為定期航班營運，特別於桃園國際機場第二航廈舉行首航班剪綵儀式，並推出特惠價。　圖／長榮航空提供
分享

長榮航空航線越南

延伸閱讀

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班...

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港...

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度...

星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國產轉骨見效 明年大躍進

2019-12-21 01:52

經營觸角廣 遠東新深入你我生活

2019-12-21 04:20

遠東新善用新科技 加速集團轉型

2019-12-21 04:20

遠東新走過70年 躍環保尖兵

2019-12-21 04:13

國產集團總裁林孝信 將退居二線

2019-12-21 01:52

越南缺工嚴重 台商擴產挑戰大

2019-12-21 01:31

基勝擬處分上海廠 重押越南

2019-12-21 01:31

想台中城市秘境餐廳 送愛心蘿蔔助農友

2019-12-20 22:11

星動銀河旅站引領科技 Al導入自由商圈

2019-12-20 21:18

麗寶集團80億造鎮案 「世紀雲品」賣破八成

2019-12-20 20:38

新北、高雄28日齊聚台中 擴大舉辦租屋博覽會

2019-12-20 20:22

不帶走一片雲彩 國產總裁林孝信預告明年退居第二線

2019-12-20 19:14

中保集團總裁林孝信：揮一揮衣袖 打算明年交棒

2019-12-20 19:13

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

農林自動化製茶廠 明年投產

2019-12-20 14:55

榮剛攜11銀行 完成62億元聯貸案

2019-12-20 14:55

醫美帶動 麗豐2020年拚賺兩個股本

2019-12-20 14:55

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

2019-12-20 14:55

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 10:10

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:31

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

拋開財務報表的面罩 揭開企業價值的面紗—臺大開辦「財報分析與企業評價」研習班

2019-12-20 12:16

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

IC設計掀新紅潮 台廠備戰

2019-12-20 23:51

華碩尾牙不提供酒類 最大獎豪邁送汽車

2019-12-20 18:34

全球手機產業利潤 蘋果從通吃變66％

2019-12-20 23:46

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

2019-12-20 14:55

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

半導體回春 台韓供應鏈樂

2019-12-21 00:33

不帶走一片雲彩 國產總裁林孝信預告明年退居第二線

2019-12-20 19:14

半個月衝百億 海外資金回台達440億元

2019-12-20 20:07

央行出手 新台幣匯率貶0.2分收30.21元

2019-12-20 16:18

華碩尾牙 施崇棠：今年表現進步很多

2019-12-20 18:50

儒鴻簽約取得30年土地使用權 印尼建廠案正式啟動

2019-12-20 17:36

華碩新祕密武器 鎖定AI

2019-12-21 01:31

可成營運一路旺到明年

2019-12-20 14:55

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25

李紀珠掌全球玉山科協

2019-12-21 02:16

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

2019-12-20 14:55

央行穩匯 三招戰熱錢

2019-12-20 23:45

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31

台幣走穩 匯銀人士：選前30元有守

2019-12-20 14:55

紅潮入侵TDDI三大關鍵 業界緊盯

2019-12-20 23:46

麗寶集團80億造鎮案 「世紀雲品」賣破八成

2019-12-20 20:38

外銷訂單連13黑 本月拚轉正

2019-12-20 23:30

國產轉骨見效 明年大躍進

2019-12-21 01:52

遠東新善用新科技 加速集團轉型

2019-12-21 04:20

央行：台灣經濟應不會落入日本化

2019-12-20 14:55

吳欣盈獻策 海外打團體戰

2019-12-21 02:16

經營觸角廣 遠東新深入你我生活

2019-12-21 04:20

KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

2019-12-20 21:57

國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

2019-12-20 15:05

國泰金調查 民眾對年終獎金悲觀

2019-12-21 02:16

中保集團總裁林孝信：揮一揮衣袖 打算明年交棒

2019-12-20 19:13

華碩董座施崇棠大讚兩執行長…給90分

2019-12-21 01:31

東森王令麟扮成耶誕老公公 送糖果給偏鄉小朋友

2019-12-20 15:45

元太高層調動 李政昊出任董座

2019-12-20 14:55

經濟部核准9家中小企業 投資金額逾40億元

2019-12-20 18:55

越南缺工嚴重 台商擴產挑戰大

2019-12-21 01:31

鴻海威州廠不符合減稅 州長呼籲須改合約

2019-12-20 23:44

5G標金 下周飆破500億

2019-12-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top