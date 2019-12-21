長榮航峴港航線包機改定班 來回優惠未稅最低6,888元起

長榮航空今（21）日為慶賀台北－峴港航線由包機改為定期航班營運，特別於桃園國際機場第二航廈舉行首航班剪綵儀式，並推出特惠價，官網購買來回機票最低6,888元起（未稅）；在團體旅遊部分，則結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬2,300元起（含稅），讓旅客以各種悠閒的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

越南峴港近年來為熱門的國際觀光景點，多家航空公司陸續飛航，剛拿到營運許可證的星宇航空明年1月23日正式營運時，峴港也是其首航三個航點之一，而長榮航空過去是以包機方式營運，今日起改為定期航班，長榮航空台北－峴港航線是以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有八個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空表示，自1992年開闢台北－胡志明航線，2003年開闢台北－河內航線，在今年開闢台北－峴港航線後，完成飛往越南北、中、南三大城市的布局，每週將有42班由台北飛往越南（台北－胡志明部分航班與立榮航空共掛班號），未來也會持續評估有市場潛力的新航點。

長榮航空指出，台北－峴港自9月開始採五天一包機的方式飛航，在旅行業者通力合作下，幾乎班班全滿，今日改為定期航班後，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估加大機型或增班。

長榮航空積極擴展東南亞市場並強化飛航網路及中轉效益，台北－峴港航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每週超過80班的北美航線，拓展北美來台轉機前往峴港觀光的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。