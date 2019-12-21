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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

台船廠慶 董事長鄭文隆指台船今年已脫離最壞狀況

2019-12-21 11:39聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，董事長鄭文隆信心喊話，台船已走過最痛苦的3年，他很看好明年的業務發展，期盼勞資攜手，展望未來。

台船廠慶今以園遊會型式邀請員工及員工家眷同樂，現場並展示「龍舟隊」平日鍛練的士氣精神，也安排工作服服裝秀，向各界展示台船人精實的一面。

台船董事長鄭文隆有感而發，指台船11年前民營化，不幸碰上國際經濟景氣及造船業下滑情勢，尤其近3年是台船民營化最苦的3年，去年連廠慶都不敢辦，改以勵志檢討會「慶祝」，還好一路上勞資合作，共同挺過，今年已脫離最壞的狀況。

鄭文隆說，台船於3年前進行多角化布局，相關業務已成形，明年會慢慢走向面向陽光的一面，本來今年七至九月財務狀況已翻正，以為就能脫離困境，但中美貿易大戰爆發，第四季又面臨壓力，但他仍看好明年，盼大家共體時艱，繼續努力。

台船總經理曾國正則說，台船近年快速轉型蛻變，去年是國艦國造元年，今年是離岸風電元年，明年將是三大事業轉型成功的元年，包括風電、鋼構製造、海工事業，明年元月起就會端出成績，大家拭目以待。

台船慶祝廠慶，各級民代都前來同賀，行政院副院陳其邁表示，至2025年，國內外風力發電約將投入2兆，台灣國艦國造在未來20年，也會增加約5千億預算，包括軍艦、大小船體製造及離岸水下風電等工程，台船將肩負重任。雖然國際造船不景氣，但他對台船未來的未來展很有信心。

台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，現場展示「龍舟隊」平日鍛練的士氣精神。...
台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，現場展示「龍舟隊」平日鍛練的士氣精神。記者王昭月／攝影
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台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，董事長鄭文隆信心喊話。記者王昭月／攝影
台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，董事長鄭文隆信心喊話。記者王昭月／攝影
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台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，安排工作服服裝秀，向各界展示台船人精實...
台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年，安排工作服服裝秀，向各界展示台船人精實的一面。記者王昭月／攝影
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台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年。`訌者王昭月／攝影
台船公司高雄廠區今天慶祝民營化11年周年。`訌者王昭月／攝影
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台船廠慶今以園遊會型式邀請員工及員工家眷同樂。記者王昭月／攝影
台船廠慶今以園遊會型式邀請員工及員工家眷同樂。記者王昭月／攝影
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台船離岸風電造船

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