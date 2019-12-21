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網路時代難回頭 黃肇松建議增設有關獎項

2019-12-21 02:24經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

2019現代財經新聞獎本周五(20日)舉行頒獎典禮，評審委員召集人、世新大學新聞系客座兼任教授黃肇松致詞時建議主辦單位，明年除了增設廣播獎項之外，也請考慮增設有關網路的獎項，「網路時代是不斷的發展，回不去的」。

黃肇松說，財團法人現代財經基金會主辦的現代財經新聞獎，今年邁入第八年，「累積了八年的成果，希望這個獎變成台灣的普立茲獎」。

現代財經新聞獎目前有三類獎項：報紙類、專題類、電視專題類，他代表評審團建議主辦單位，再增設兩類獎項。

他說，首先，目前在台灣，廣播媒體數量最多，到處都有，請財團法人現代財經基金會考慮，明年是不是增加廣播獎的獎項。

其次，數位時代，媒體匯流的時代，考慮新設獎項時，有關網路媒體獎或網路報導獎，可以參考下列故事。

2013年，美國科羅拉多州的滑雪勝地發生雪崩，死了四十幾個人，紐約時報派駐丹佛的記者就在現場，用他的手機拍了崩山的現況，申請普立茲的國內報導獎。

「他得獎了，評審委員認為，能夠用這種精神，用全媒體的精神來做紙媒的報導，精神可嘉。這也變成美國媒體的趨勢，紙媒不只是寫紙張而已，最好能夠現場抓到新聞的high peak(高峰)，一起呈現」。

黃肇松說，網路時代是不斷的發展，回不去的，現代財經新聞獎有關網路的獎項也請考慮。

黃肇松引用宋朝詩人王安石的《梅花》，「白玉堂前一樹梅，為誰零落為誰開。唯有春風最相惜，一年一度一歸來」，生動描述新聞獎對媒體工作者的重要意義。

他說，台灣有成千上萬個媒體工作者，無日無夜，絞盡腦汁地從事採訪報導、分析論述，辛苦常常不為人知，還經常受到批評，讓人有為誰辛苦為誰忙的辛酸感懷。

所幸每年秋冬，總有不少公益團體舉辦新聞獎，給新聞界鼓舞跟支持，尤其是現代財經新聞獎，其所舉辦的獎項，無論宗旨的崇高、主題的明確、獎項的多元、獎額的優渥，都很特別，就像一年一度的春風，吹拂著新聞媒體界。

世新大學新聞系客座兼任教授黃肇松。記者陳怡慈/攝影
世新大學新聞系客座兼任教授黃肇松。記者陳怡慈/攝影
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普立茲獎世新大學

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