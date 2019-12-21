遠東新走過70年 躍環保尖兵

遠東新暨遠東集團董事長徐旭東 遠東新／提供 分享 facebook 遠東集團創辦人徐有庠1930年代在上海市是位活躍的企業家，1937年在上海成立上海遠東織造廠，生產洋房牌內衣行銷全國。1949年隨著國共內戰爆發，徐有庠將上海工廠的紡織機等相關設備遷到台灣，成立「遠東針織廠」，經過70年發展、幾度轉型與改名，今年「遠東新世紀」（遠東新）歡慶70歲大壽，而這也是遠東集團的起點。 遠東集團創辦人徐有庠(中)與董事長徐旭東(前左三)陪同前副總統嚴家淦(前左二)巡視遠紡廠房。 圖／遠東新提供 分享 facebook

1949年，遠東帶著5,000件棉紗、5萬疋棉布、8萬打汗衫和衛生衣等物資，以及紡織機等各項機械設備來台，落腳新北市板橋，成立「遠東針織廠」，這是今天遠東集團的出發起點。

攜手外資 壯大事業版圖

紡織業是重要的民生基礎工業，當時更是台灣最重要中堅產業，如同今天的電子業，而這也是遠東集團創業的第一個事業。

1950年代，政府推動第一個「四年經濟建設計畫」，將紡織業列為輔導對象，遠東響應政府發展民生工業的政策，成立遠東紡織公司，獲政府分配購入紡紗設備、紡錠1萬錠，並在板橋四川路購買約50公頃土地建廠，為遠東新的日後發展奠下基礎。

遠東在台灣生產「阿里山牌」棉紗和「萬壽山牌」棉布，除拓展內銷，1955年首批32支棉紗外銷到香港，成為台灣民間第一批棉紗出口。

1958年，遠東板橋紡織廠發生火災，工廠設備與紡錠付之一炬，遠東決定原地重建紡紗廠，並以分期付款方式，向西德紡織設備大廠Zinser（青澤）購入最先進的全新紡織機，為台灣首度向歐洲進口整套紡紗設備，而Zinser高效能的紡紗設備，也成為日後遠東新面對市場激烈競爭的重要利基。

遠東新成為台灣紡織業的標竿企業，也成為政府宣揚台灣工業發展的重點企業。1964年，遠東新配合政府協助華僑在海外振興工業政策，與新加坡僑商合資開設「馬來西亞製衣公司」，產品主要銷往美國，是遠東新朝跨國企業發展的重要一步。1967年，遠東新與日本東麗、岐阜、三井物產等日本商社共同投資創立「東方人纖股份公司」，為當時全台唯一專營化學合成纖維織物的染整公司，也是遠東首次和外資企業合作生產，後來東方人纖併入遠東新。

穩健接班 導入創新管理

此時遠東新已完成垂直整合布局，從紡紗、織布、染整到成衣，成為紡織一貫化工廠，1967年股票上市，為公司發展寫下新里程碑。

公司上市讓遠東新獲得更強大後盾，上市隔年，遠東新宣布與美國Manhattan公司及B.V.D.內衣公司技術合作，推出「美好挺」襯衫、BVD內衣。 1969年遠東新旗下亞東化纖開幕 圖／遠東新提供 分享 facebook

1970年代，徐有庠開始布局接班傳承，身為第二代、在美國念書的徐旭東回到台灣擔任遠東新常務董事，開始為遠東集團導入更多新觀念，包括現代化管理、成立電腦中心等，遠東新成為台灣最早應用電腦處理資料的企業之一。

徐旭東在1979年接任遠東新總經理，將公司劃分成化纖、紡織、印染和製衣等四大事業部門，並將成本中心制改為利潤中心制，一改許多台灣企業以成本為導向的習慣，成功為遠東新的發展再開創出全新格局。

遠東新施展化工魔法，結合PTA（純對苯二甲酸）與MEG（乙二醇）所生產出的化纖聚酯，原本主要應用在紡織，但後來發展出可應用在食品飲料業的PET瓶用聚酯，也就是寶特瓶。1980年代，遠東新做出全亞洲第一支寶特瓶，隨著寶特瓶被廣泛使用，成功為遠東新營運拉出全新的成長曲線，如今遠東新已是全球前三大的瓶用聚酯供應商。

為解決寶特瓶回收問題，為遠東新又舖出一條綠色環保之路。1988年，遠東新與新光集團配合政府政策，共同投資設立「台灣再生工業公司」，從事寶特瓶回收再製業務，後來遠東新進一步拿下百分百持股，目前台灣的PET寶特瓶回收率高達95%，在全球名列前茅，遠勝過美國等國家，台灣一年回收的寶特瓶數量約10萬噸，其中一半以上是遠東新處理。目前遠東新的寶特瓶回收聚酯（Recycle PET）產能居全球第二大。

推新布料 搭上永續風潮

遠東新並充分利用回收的寶特瓶，一開始再製成地毯等工業用品，2000年成功開發出環保回收紗，利用回收寶特瓶可再製成紡織的環保化纖聚酯，再做成多功能的機能布料，應用在服裝上。 英國前首相柴契爾夫人訪台，獲贈遠東新製作的超細纖維外套。 圖／遠東新提供 分享 facebook

這也搭上近幾年由耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）掀起的「永續環保」風潮，要求所有服裝及球鞋供應商，材料必須採用一定比例的環保回收材質，甚至要求至2024年時，所有紡品材質都要為100%環保回收材質，遠東新也成為最大受惠者之一。

2018年世界盃足球賽，英格蘭足球代表隊球星穿著的球衣褲布料，就是出自遠東新，英國在台辦事處會更在推特上發文感謝台灣，因為遠東新研發出的強力排汗球衣，助攻英格蘭隊拿下佳績，讓遠東新的「環保球衣」在國際上大露臉。

遠東新也挑戰難度更高的回收寶特瓶再製成寶特瓶，潔淨度須通過美國食品藥物管理局（FDA）的食品級認證及SGS溶出試驗。遠東新運用高科技回收技術及高溫熔融製程技術，將廢棄寶特瓶再製成回收聚酯粒（rPET），供應給可口可樂、法國達能集團等國際飲料大廠。有別於傳統石化原料，食品級回收聚酯粒經過拉胚吹瓶後，就成為全新的潔淨寶特瓶，不但減輕環境負擔，更實現「零原再生」的理想，達到「瓶到瓶」的環保概念。

遠東新也持續擴充海外回收聚酯業務，2012年到日本設廠，2019年併購美國生產線，未來計劃在東南亞國家設廠，落實Local to Local的最高原則，直接在當地處理再生原料。