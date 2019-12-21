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遠東新善用新科技 加速集團轉型

2019-12-21 04:20經濟日報 記者 曾仁凱

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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今年是遠東新世紀及遠東集團成立70周年，遠東集團董事長徐旭東期許，接下來最重要目標是從低價格走向高價值；從單一化走向多樣化；從實體營運走向線上銷售；從地區型企業走向全球型企業；從傳統經營模式走向創新的經營模式；從大宗單一性的產品走向差異化產品；從被動的供給推動走向主動的需求拉動。

另外，遠東集團持續投入公益，如遠東新透過回收寶特瓶等廢棄物，再製成環保衣物等有用產品及材料，「點石成金」，為地球永續盡一份心力。未來隨著遠東關係企業的拓展，希望將這些公益腳步延伸到世界上更多角落。以下為專訪紀要：

問：今年是遠東新世紀及遠東集團成立70周年，公司希望如何慶祝？

答：相較於慶祝70周年，更在意的是遠東新及遠東集團如何走向下一個70年。

雖然以遠東集團目前的根基，即使不轉型，也能繼續經營五年、十年沒有問題，但長此以往，終將難逃被時代的洪流吞噬，許多世界知名企業就是因為改革的腳步不夠快，被迫退出歷史舞台，不僅令人感慨，更提醒我們要時刻警覺。身處快速變化的環境，除面對公眾的方式必須有所調整，在各個面向也應轉型、變革。

例如福特（Ford）、JC Penny等曾經叱吒一時的產業龍頭，也不得不隨著時代需求，積極改革重整。遠東新及遠東集團各公司更應加速轉型，尤其在組織架構上要與時俱進，並且有完整的接班人才規劃和培訓政策。

身處新經濟時代，遠東集團各公司也要善用新科技與創新思維，將AI、區塊鏈、雲端運算、大數據、行動科技、物聯網 等先進科技導入供應鏈及商業模式，才能加速轉型。

問：對遠東新及遠東集團未來的期許？

答：遠東集團除事業版圖已經深入各行各業，數十年來，透過醫院、學校、基金會等平台，遠東集團在公益上做了很多努力、為社會貢獻。

在事業經營方面，本著「取之於社會，用之於社會」的用心，像是各地工廠、百貨等據點，發揮敦親睦鄰精神，持續傳遞對這片土地關愛。

又像是遠東新目前是全球第二大寶特瓶回收聚酯（Recycle PET）供應商，利用回收寶特瓶等廢棄物，再製成環保衣物及食品寶特瓶等包裝材料，為地球永續盡一份心力。

未來隨著遠東關係企業的拓展，希望將這些公益腳步延伸到世界上更多角落。

遠東集團遠東新廢棄物

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