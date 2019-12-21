經營觸角廣 遠東新深入你我生活

遠東新世紀前身為遠東紡織，直到2009年公司慶祝一甲子生日才更名，並轉型為控股公司，成為遠東集團最重要的旗艦公司。目前遠東集團事業版圖橫跨石化能源、水泥建材、海陸運輸、百貨零售、通訊網路、聚酯化纖、金融服務、觀光旅館、營造建築、社會公益等各行各業，包辦食、衣、住、行、育、樂。

遠東新從紡紗織布開始，再向上游聚酯化纖發展，1975年與中央投資公司、行政院開發基金、美商永備聯合電石公司和中華開發，合資成立生產重要化纖上游原料EG（乙二醇）的東聯化學，是台灣最早完成上下游垂直整合的化纖製造商。

遠東集團目前的關係企業多達240多家，早已跨出紡織，國內外上市的公司就有遠東新、亞洲水泥、遠東百貨、遠東銀行、東聯化學、裕民航運、宏遠興業、遠傳電信及亞泥中國等九家，而且跨界跨很大，總營運資產規模達到新台幣2.5兆元。

遠東集團也是國際級的跨國企業，布局分布台灣、大陸、加拿大、香港、越南、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、美國等十多個國家及地區。

遠東集團1957成立亞洲水泥，生產洋房牌水泥。1980年時，為解決亞泥花蓮廠的水泥運輸需求，並配合政府推動造船工業，更成立裕民航運，向中船訂購台灣第一艘全密閉自航自卸式散裝水泥專用船「亞泥一號」，開啟海洋運輸事業。

1967年遠東百貨成立，後來再併入SOGO百貨，目前為國內百貨業龍頭，加上旗下還有愛買量販超市，集團在零售業的布局既深且廣。

1991年遠東集團成立遠東國際商業銀行，邁入金融業。1993年，遠東與香格里拉飯店集團合作開設遠東國際大飯店，進軍觀光休閒產業。

1996年，配合政府電信自由化政策，遠東集團與美國AT&T合資成為遠傳電信，與中華電信、台灣大哥大並列國內「電信三雄」。

遠東集團也致力教育與公益，1965年成立台灣第一支由工商企業支持的女籃隊亞東女籃；1969年成立全國第一所私立二年制專科學校亞東工專（現為亞東技術學院）；1981年亞東紀念醫院正式開幕；1987年成立元智工學院（現為元智大學）。

不管是營利事業或公益事業，遠東集團開枝散葉，早已融入國人的日常生活。

遠東集團董事長徐旭東曾說，遠東集團理想是讓旗下每一個事業體都成為該產業第一流的公司。