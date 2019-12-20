想台中城市秘境餐廳 送愛心蘿蔔助農友

「The Café By想 餐飲企業集團」對社會關懷及公益活動不遺餘力，今(20)日以「關懷弱勢．讓愛飛翔」為主題，協助雲林農夫呂先生，訂購了1,800根蘿蔔贈送給來店用餐的顧客，即日起只要至「The Café By想 台中」或「The Café By想 陽明山」用餐，即可將愛心蘿蔔帶回家，送完為止。

另外，12月26日晚間6點半，也將在「The Café By想 台中」舉辦「來自天上的樂音·歲末感恩音樂餐會」，邀請台中市立啟明學校學生樂團及校友陳祈信現場表演。

啟明學校學生樂團是由一群熱愛音樂的視障同學所組成，當晚將準備多首耳熟能詳的曲目演出，「The Café By想 台中」期望透過大家的熱情參與，讓同學們能更有信心在音樂這條路上繼續努力，進而夢想成真。

「The Café By想 台中」餐廳主打城市秘境空間，在地經營已近4年，以台灣四季盛產食材入菜，融會義式料理手法，全天候供餐。不管是輕食、下午茶甜點、薄餅披薩、排餐、義大利麵、燉飯，甚至是鍋物一應俱全。

行政主廚於每年6月及12月，都會變換新的菜單菜色以滿足顧客味蕾。本季新菜單即以「南義風情」為主題命名，融入義大利南部鄉村特色食材、香料入菜，讓饕客不用遠赴義大利，即可品嚐道地經典美味。

以主廚特製「舒肥雲林快樂豬戰斧」為例，＂舒肥＂的法文原文為sous vide，是真空儲存的意思，後來演變為真空低溫烹調的簡稱，主廚嚴選產銷履歷豬肉，將印象中乾柴的豬大里肌，利用低溫烹調使其肉質軟嫩，並將外表煎至恰恰金黃上色，外酥內軟嫩絕對顛覆您對大里肌的印象。

「義式臘腸煙花女義大利麵」口味強烈鮮美濃郁﹐噴香帶辣中的味道奔放有層次，可依照個人喜好調整辣度，香酸辣帶勁口感著實令人驚艷。