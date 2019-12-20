親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

曾胖成「張庭的奶奶」 林瑞陽瘦下變這樣

KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

2019-12-20 21:57聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今晚在南港展覽館舉辦尾牙晚宴，席開207桌。配合今年的尾牙主題「天下無雙，誰與爭鋒」，KPMG安侯建業主席于紀隆、執行長林琬琬及即將於明年一月上任的新執行長曾國禓更首度粉墨登場一同演出「KPMG 厚宮大戲」，搞笑逗趣的即興演出，為整個晚宴掀起高潮。

于紀隆說，感謝所有同仁的一齊努力，才能讓 KPMG在2019年交出一張漂亮的成績單，也期許新的一年大家持續並肩作戰，以專業及品質，贏得更多公眾信任。執行長林琬琬則說，在人工智能發展及大數據應用的浪潮下，KPMG安侯建業專業服務團隊透過六大面向來執行客戶體驗，以創意及有效的方式協助客戶成長並為創造更良好的體驗。

于紀隆也帶領全體合夥人一同上台，向KPMG台灣所2000多名員工舉杯，感謝所有員工一年來的辛勞。當晚尾牙最大獎現金10萬元，還有全球／亞洲線不限航點機票、百貨公司萬元禮券等，總金額突破百萬元。

今年KPMG邀請到畢馬威中國華東及華西區首席合夥人龔偉禮、審計服務主管合夥人高智緯、華東及華西區審計服務部兼市場戰略部主管合夥人 劉許友、畢馬威中國合夥人呂欣潔、合夥人李健伍一同出席尾牙。金曲樂團茄子蛋的壓軸演唱則將KPMG台灣所的尾牙宴帶到最高潮。

KPMG 安侯建業今日舉辦2019尾牙晚宴。圖／KPMG提供
KPMG 安侯建業今日舉辦2019尾牙晚宴。圖／KPMG提供
分享

尾牙機票

延伸閱讀

華碩尾牙登場 施崇棠：要為股東創造更大價值

華碩尾牙 施崇棠：今年表現進步很多

華碩尾牙不提供酒類 最大獎豪邁送汽車

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

中市明年公告地價下跌20.06% 新光三越14度蟬聯地王

2019-12-20 17:38

農林自動化製茶廠 明年投產

2019-12-20 14:55

榮剛攜11銀行 完成62億元聯貸案

2019-12-20 14:55

醫美帶動 麗豐2020年拚賺兩個股本

2019-12-20 14:55

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

2019-12-20 14:55

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 10:10

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:31

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

11月掛牌增44% 同期新高

2019-12-20 03:01

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

高績效教練／強化技術預測 鞏固競爭優勢

2019-12-20 02:07

兩岸靚人物／陸嘩媗…陸配返鄉 變身台商

2019-12-20 02:07

顯而立見／數位轉型…價值再利用做起

2019-12-20 02:07

行銷線上／旅遊電商致勝 謹記四字訣

2019-12-20 02:07

全球產業趨勢論壇 24日登場

2019-12-20 01:21

麗豐全年EPS挑戰18元

2019-12-20 01:05

麗豐CEO趙承佑…營銷高手

2019-12-20 01:05

全球鋼市翻滾 中鋼下季著力外銷

2019-12-20 01:05

中鋼上月虧損 明春甩陰霾

2019-12-20 01:05

麗晶增進食力 快閃店試水溫

2019-12-20 01:05

董娘經濟熱 精品業績逆勢增

2019-12-20 01:05

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

拋開財務報表的面罩 揭開企業價值的面紗—臺大開辦「財報分析與企業評價」研習班

2019-12-20 12:16

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

CRS追稅與肥咖條款有差異

2019-12-20 02:59

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

2019-12-20 14:55

華碩尾牙不提供酒類 最大獎豪邁送汽車

2019-12-20 18:34

5G競標激戰3.5GHz 頻位之爭恐再掀5雄角力

2019-12-20 11:27

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

去年員工年薪 半數不到49萬

2019-12-19 23:30

中鋼上月虧損 明春甩陰霾

2019-12-20 01:05

中磊賣仲琦持股 獲利1.1億

2019-12-20 01:16

英業達 傳砍百名派遣工

2019-12-20 01:05

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

遺贈、綜所稅免稅額 明年不變

2019-12-20 02:59

名家觀點／銀行銷售保險業務的保衛戰

2019-12-20 02:11

緯創攻越南 擬投資84億元

2019-12-20 01:05

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25

董娘經濟熱 精品業績逆勢增

2019-12-20 01:05

不動產授信風控 備受關注

2019-12-19 23:53

博通PA業務戰略價值高 將三龍搶珠

2019-12-19 23:58

儒鴻簽約取得30年土地使用權 印尼建廠案正式啟動

2019-12-20 17:36

Google及風電商挹注 前11月外資來台增近2成

2019-12-20 13:15

不帶走一片雲彩 國產總裁林孝信預告明年退居第二線

2019-12-20 19:14

二大趨勢 催動記憶體市況回溫

2019-12-19 23:58

可成營運一路旺到明年

2019-12-20 14:55

系統性銀行增資 給胡蘿蔔

2019-12-20 02:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top