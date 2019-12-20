KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今晚在南港展覽館舉辦尾牙晚宴，席開207桌。配合今年的尾牙主題「天下無雙，誰與爭鋒」，KPMG安侯建業主席于紀隆、執行長林琬琬及即將於明年一月上任的新執行長曾國禓更首度粉墨登場一同演出「KPMG 厚宮大戲」，搞笑逗趣的即興演出，為整個晚宴掀起高潮。

于紀隆說，感謝所有同仁的一齊努力，才能讓 KPMG在2019年交出一張漂亮的成績單，也期許新的一年大家持續並肩作戰，以專業及品質，贏得更多公眾信任。執行長林琬琬則說，在人工智能發展及大數據應用的浪潮下，KPMG安侯建業專業服務團隊透過六大面向來執行客戶體驗，以創意及有效的方式協助客戶成長並為創造更良好的體驗。

于紀隆也帶領全體合夥人一同上台，向KPMG台灣所2000多名員工舉杯，感謝所有員工一年來的辛勞。當晚尾牙最大獎現金10萬元，還有全球／亞洲線不限航點機票、百貨公司萬元禮券等，總金額突破百萬元。