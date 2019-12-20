星動銀河旅站引領科技 Al導入自由商圈

台中自由路商圈主任委員陳瑛宗偕同星動銀河旅站執行長蔡維郡，今(20)日發起兒童公益活動，希望透過AI人工智慧導入自由路商圈，期盼在地商圈走在全台最尖端，成為AI結合行動支付的先驅。

活動主要藉由星動銀河旅站，導入『小易寶貝』AI智能機器人，預定近期將提升商圈AI人工智慧化外，也特別與活動受訪影片的知名店家合作，期盼『小易寶貝』可增進店家與遊客間的互動，為店家介紹品牌故事、產品特色及鄰近景點推薦，進一步成為全台商圈的嶄新亮點。

台中自由路商圈為太陽餅發源地，商圈內太陽餅老店林立，成為各國旅客及觀光人士來台中伴手禮的首選，除了傳統的餅店文化，還可走訪鄰近的古蹟、歷史建物。

自由路商圈主委陳瑛宗不僅肩負帶動商圈發展的責任，有鑑於地方兒童教育提升的重要性，此次結合自由路商圈及台信集團旗下星動銀河旅站、EZAI易晨智能科技，共同捐贈 35台『小易寶貝』給偏鄉小學。

包括神岡區神岡國小、和平區自由國小、和平區博愛國小及公益單位財團法人慈光基金會、甘霖社會福利慈善事業基金會、財團法人家扶基金會/南台中家扶中心、衛生福利部中區兒童之家等，以作為提升教育品質暨簡化公益團體與民眾之間的服務流程，後續將會安排一系列AI學習課程做為銜接。

『小易寶貝』是易晨智能科技的第一支AI智能機器人，全方位技能的它，希望能夠為忙碌的父母與辛苦的兒女，肩負起陪伴小孩與長輩的責任，會說故事、放音樂、學英文也會與遊客互動。

為響應此次活動，星動銀河旅站特別推出「入住星動銀河旅站•小易寶貝免費帶回家」全台首發會。

從2020年元月起，凡以專案入住雙人房、四人房，即可直接將『小易寶貝』帶回家，每次每房限贈乙隻 (採預約制)，每月限量 30隻送完為止。