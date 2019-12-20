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麗寶集團80億造鎮案 「世紀雲品」賣破八成

2019-12-20 20:38經濟日報 記者宋健生／即時報導

麗寶集團在台中市的大型造鎮案「微笑世紀」，第三期「世紀雲品」全新落成，業者今(20)日特別邀請知名雕塑家張也在社區大廳舉辦「2020最新雕塑創作展」，吸引大批已購客與購屋人到場。

麗寶集團在台中市育仁小學旁的雙十路、育樂街，共購入7,700坪土地，規劃總銷200億元、約2,000戶的「微笑世紀」系列造鎮案，全案分五期推出，其中第一期「四季」特區、第二期「柏悅」特區造成熱銷，目前僅剩個位數。

第三期「世紀雲品」基地2,619坪，規劃地下4層、地上22樓建築，724戶住家、14戶店面，產品為二至四房，每坪單價35萬至39萬元，總銷達80億元，訴求「交屋38萬起、總價688萬起」，銷售率已破八成。

麗寶表示，「世紀雲品」坐擁2,600餘坪大基地開發，立足台中雙十繁華中心，執掌台中新站特區、紅藍橘三鐵共構、74號快速道，榮景環繞。

此案基地三面臨路，35米以上大棟距，社區規劃的千坪會館，擁有休閒、育樂、親子、運動、SPA泳池等五大主題，30項全齡公設空間，符合年輕首購族的需求。

另外，此案鄰近秀泰影城、大魯閣新時代購物中心，加上親親影城商圈，流行娛樂也近在咫尺；中友百貨、一中夜市，人潮、錢潮湧動，創造無數就業機會，人口紅利帶動住宅需求。

至於學區部分，涵蓋育仁小學、雙十國中、台中一中、二中、新民高中、中國醫藥大學、國立體育大學、台中科技大學等明星學區，坐擁台中優質學府最密集核心。附近還有北區國民運動中心、中國醫大附設醫院，為住戶健康把關。

麗寶表示，由於第三期「世紀雲品」熱銷，集團趁勝追擊，明年下半年將再推出第四期新案。

「世紀雲品」全新落成，業者特別邀請知名雕塑家張也，在社區大廳舉辦「2020最新雕...
「世紀雲品」全新落成，業者特別邀請知名雕塑家張也，在社區大廳舉辦「2020最新雕塑創作展」，吸引大批已購客與購屋人到場。記者宋健生/攝影
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「世紀雲品」全新落成，業者特別邀請知名雕塑家張也，在社區大廳舉辦「2020最新雕...
「世紀雲品」全新落成，業者特別邀請知名雕塑家張也，在社區大廳舉辦「2020最新雕塑創作展」，吸引大批已購客與購屋人到場。記者宋健生/攝影
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世紀雲品訴求「交屋38萬起、總價688萬起」，銷售率已破八成。記者宋健生/攝影
世紀雲品訴求「交屋38萬起、總價688萬起」，銷售率已破八成。記者宋健生/攝影
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