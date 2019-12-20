新北、高雄28日齊聚台中 擴大舉辦租屋博覽會

鑑於台灣租屋市場長期被忽視，導致房東無法安心出租、房客亦無法安心租屋，台中市租賃住宅服務公會今(20)日宣布，將與新北市、高雄市租賃住宅服務公會合作，共同於本月28日在台中草悟道擴大舉辦「租屋博覽會」。

現場除了租屋博覽會之外，還有租屋健檢、公益市集及摸彩闖關等活動，鼓勵有租屋需求的民眾參與，進一步宣導共利共享的包租代管平台及相關居家服務，為台灣打造一個完善的房屋租賃市場。

這次活動共同主辦單位，包括內政部、中華民國租賃住宅服務公會全國聯合會，以及新北市、台中市、高雄市租賃住宅服務公會，協辦單位則為台中市地政局。

中華民國租賃住宅服務公會全國聯合會理事長鄭俊杰指出，租賃專法公告實施快滿二年，目前全台已有5,223人取得租賃管理人員證照，589家業者取得營業許可，而全台也有12個縣市陸續成立租賃住宅服務公會，全力提升房屋租賃市場品牌。

內政部統計，台灣因居住或就學而有租房需求者約有285萬人，相當於全國總人口的八分之一。想要脫離父母自立，找房可說是開啟獨立生活的第一步，無奈雙北房價之高，新鮮人得要不吃不喝十幾年才買得起房，於是只能以租代買。

不過，如今租房也大不易，內政部的數據顯示，全台租金指數已連續上漲超過六年，今年4月更來到104.57%，屢創新高。

鄭俊杰表示，除了高昂的租金，上網搜尋、找房仲，經歷一連串努力後預約看屋，沒想到不是遇到無理要求，就是實際屋況與照片不符，到處尋找卻又碰了一鼻子灰，如何解決租屋族「住」的問題，可說是當務之急。