中市明年公告地價下跌20.06% 新光三越14度蟬聯地王

台中市政府今（20）日召開地價及標準地價評議委員會，決議全市明年公告土地現值與公告地價「雙降」，公告土地現值平均下跌0.98%，公告地價平均下跌20.06%。全市29個行政區公告地價都下跌，明年約有94%納稅戶受惠，應繳納地價稅額將減少。

至於「地王」，仍由西屯區惠國段93地號、台灣大道與惠來路口的台中新光三越百貨第14度蟬聯，明年公告現值每平方公尺為66萬元，換算每坪約218萬元，與今年的每坪224.8萬元相較，跌幅約3%。

台中新光三越也是全台百貨單店「店王」，今年營業額上看190億元（含稅），年增約4%。台中新光三越去年營收達185.5億元、年增6%，第八度蟬聯全台百貨「店王」寶座；相鄰的台中大遠百亦以136.5億元、年增5.8%，穩坐遠百集團龍頭。

台中市地政局長吳存金表示，公告土地現值採每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，台中市地價及標準地價評議委員會考量近期土地市場價格呈現微幅下跌狀態，應反映市場動態，因此明年公告土地現值酌予調降。

據了解，除部分開發區段微幅調漲外，其餘區段都是持平或下跌，調整後全市公告土地現值占市價百分比達90.31%，符合內政部公告土地現值達市價九成的政策目標。

地政局說明，此次公告地價調整，經試算約有近94%納稅人應繳的地價稅降低，一般土地平均減少約2,500元。但要提醒納稅人，上述稅額是以108年度資料試算，109年民眾的土地如有買賣移轉或使用情形變更等情況，地價稅稅額也會變動，因此，明年度應納稅額應以實際收到稅單為準。

地政局指出，此次跌幅最多的行政區為西屯下跌32.26%，考量西屯105年公告地價調整幅度較大，故此次會議依各項調整原則，進行合理調降；中區也下跌31.75%，希望藉中區公告地價調降，促進區域再發展。