儒鴻簽約取得30年土地使用權 印尼建廠案正式啟動

「紡織股王」儒鴻（1476）今（20）日公告，與印尼PT KAWASAN INDUSTRI KENDAL完成簽約，投下3,450億元印尼盾（約新台幣7.55億元），取得印尼建廠用地的30年土地使用權，接著儒鴻將正式啟動建廠計畫，第一階段成衣廠目標2021年開始投產。

儒鴻今天與PT KAWASAN INDUSTRI KENDAL完成簽約，以總價新台幣約7.55億元，取得約24.32萬平方米的建廠用地，使用權30年，換算每單位價格102.08美元（約新台幣3,080元）。

儒鴻簽約取得建廠用地後，下一步將正式展開建廠工作。儒鴻預計未來三年，將成分三階段，在印尼設置織布及成衣一貫廠，總投資金額上看1.7億美元（約新台幣52.7億元）。

儒鴻董事長洪鎮海日前表示，儒鴻目前主要生產基地在越南，最近因為美中貿易戰，大家一窩蜂到越南投資，儒鴻越南廠碰到缺工問題，產能無法全開，目前稼動率約八成左右。由於客戶已經在等，儒鴻今年迅速敲定印尼建廠計畫，預計2021年起分階段開始投產。

儒鴻印尼廠計畫包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線，全部完工後，儒鴻的成衣總產能將增加約兩成。第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤，全部計畫會在三年內完成。

洪鎮海日前表示，明年已有兩個大客戶，將儒鴻列為機能服飾的前五大供應商。以Nike為例，過去一年對儒鴻的下單約成長 18%，未來一年成長力道將提高到25%。儒鴻明年接單成長無虞，現在要擔心的反而是產能不足。隨著印尼廠計畫正式啟動，未來將為儒鴻的產能帶來強大挹注。