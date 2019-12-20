農林明年重心全力發展 老埤農場估2022年損益兩平

農林（2913）今（20）日參加法說會，總經理林金燕表示，董座吳清源上任後，第一要務是讓老埤農場賺錢，明年重心將會放在老埤農場，並持續開發土地。明年5至6月新製茶廠正式運轉和量產，明年製茶廠估有700頓產量，後年農場有望損益兩平。

農林今年前三季累計營收2.22億元，稅後虧損415.8萬元，每股虧損0.01元；農業茶葉事業占營收七成，觀光休閒事業占三成。農林20日股價收16元，下跌0.4元。

林金燕提到，台灣罐裝飲料跟手搖飲料發展蓬勃，老埤農場可自動化生產和科技化栽種，能大幅降低成本，與國外茶葉相比會更有競爭優勢，公司明年重心會放在老埤農場的發展。

老埤農場分四期栽種，目前前三期都栽種完畢，明年開始會有第一至第二期近1,000頓茶葉，不過必須搭配製茶廠進度，進行製茶程序，明年五到六月新製茶廠才會正式運轉和量產，製茶廠估有700頓產量，明年有望成長。

農場預計在後（2022）年農場可望損益兩平。預計到2025年所有茶葉都可採收，最大產量一年3,000頓。