李芳信：從這兩問題看出新加坡的高度、態度

永信東南亞控股有限公司總裁李芳信今（20）日表示，海外台商共分為五種，一是為了廉價勞工、二是為了原物料，三是為了成為前兩項的衛星工廠，第四、為了圈地王；第五則是為了取得當地市場而去。

李芳信說，台灣是個島國，2,300萬人口是事實，必須得去面對，台灣企業必須堅持國際化，並與世界接軌，才是唯一的辦法，國際化才能夠讓台灣產業創新能夠量化，也要思考自己走出海外時的目的，若搞不清楚，往下就很難談。

他分享，曾經與新加坡金融業高層吃飯時，問了兩問題。一是、新加坡幣值與美元靠近，是想要平起平坐？他們回說，「蛤？我們沒有想美元，我們想的是英鎊。」第二個，身為亞太金融中心的新加坡，與香港、上海比較的話，優劣勢在哪？他們一樣回，「蛤？我們想的是倫敦﹑紐約。」

李芳信說，從這兩個問題上可發現，新加坡的高度與態度不同，所以藉此可以勉勵，若期盼著進步、發展，那想要做什麼、定位又是什麼，就很重要。

李芳信說，台商想到海外拓展，必須要有國際化、決戰計畫的思考，台灣很多公司缺乏遠距管理、跨國管理的能力，都需要加強。

台灣寫的海外策略，像是：如何進入東南亞。他認為，都是假議題，因為只會用形容詞撰寫策略，是不對的，台商想要進入任何一個國家做生意，「蹲點」很重要。