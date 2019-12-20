台企如何拓展海外市場？吳欣盈：打團體戰很重要

針對企業如何拓展海外市場，新光人壽副總經理吳欣盈今（20）日指出，台灣在國內其實要接觸政府很容易，但到國外去就需用自己的能力建立關係、做研究，會發現其他國家都打團體戰，像是印尼、新加坡、韓國及中國等國，都是政府做投資拉民間企業一同作戰。

吳欣盈今日出席「台灣產業創新經濟趨勢論壇」，會中表示，從倫敦回來後，就回到新光服務，主要負責東協國家的拓展，其實可以發現台灣企業很有本事，在許多創新領域上，都很堅持，不過，到了海外後，就得靠自己的能力建立關係與做研究，而其他國家卻是政府拉民間企業共同作戰。

舉例來說，緬甸仰光有個大金塔，電梯是由日本財團建造，日本政府在緬甸甚至其他東協國家都有很多作為，之前緬甸發生水災時，日本在救援上做了很多事，譬如：捐錢等，韓國也不輸日本，因此這兩國在當地設有語言學校，將緬甸設為主要的新興市場之一，政府也很積極的拓展東協市場。

儘管緬甸的醫療教育水準很高，但他們仍開放讓全球20幾個國家的醫護人員，只要持有醫療證照，就可以在緬甸工作，因為仍缺相關人才，所以很積極的開放，藉此吸收人才。

越南政府近五年來，也相當積極制定許多配套，吸引企業進去越南，同時從他們一般員工資本薪資觀察，平均每年增加15%，甚至在東協國家可發現，部分專業經理人已經比台灣經理人還要高，可見東協國家在吸引人才上，做足努力。

反觀台灣，人才濟濟、國家建設完全，這些都是東協國家不如我們的，但他們的薪資成長幅度已超越台灣，目前台灣政府應該思考，如何吸金、吸引企業來台、吸引人才，是需要努力的。