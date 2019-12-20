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低價區催出買氣 淡水、三峽近三年人口正成長

2019-12-20 16:56經濟日報 記者陳美玲／即時報導

新北市在今年4月總人口數突破400萬人，且持續成長中，到今年11月已達401萬6,477人，在少子化趨勢下新北市還能逆勢成長，顯見其過人之處。觀察近三年新北市主要行政區之人口成長，正成長的前五名中包含過去因推案量大、實際居住人口少而受矚目的林三淡，以及五股區和汐止區，這五區平均房價僅2字頭，至於人口負成長的主要行政區共有四個，分別為永和、三重、土城、中和，這四個行政區的平均房價則在3~4字頭。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，從人口及房價數據可觀察，在通勤網絡日趨便利或有捷運話題的低房價區，對人口有較強吸引力，雖然部分區域生活機能並未成熟，但仍瑕不掩瑜，吸引不少買方轉進，至於人口負成長的區域，雖然人口多機能好，可是高房價仍讓民眾卻步。

綜觀近三年人口正成長的五個主要行政區，林口區人口成長11.8%，平均房價26.9萬，三年房價跌幅5.6%，是這五區中唯一房價下跌者，淡水區人口增7.8%、平均房價23.2萬，五股區人口成長4.6%、平均房價24.5萬，汐止區人口成長2.9%、平均房價28.7萬，三峽區人口增2.0%、平均房價24.6萬，且三峽房價在三年間成長了5.5%，是這五區中房價漲幅最高者。

郎美囡指出，林口區在機捷通車前拉出一波行情，在通車後市場回歸基本面，房價反而往下修正，過去同樣因推案量大、點燈率低而備受討論的淡水與三峽，也因住宅大樓選擇多，待生活機能漸漸成熟後，持續吸引人口移入，其中三峽北大特區的面積規模較小，區域發展較快速，房價易有正向表現，至於五股區受洲子洋等各項議題帶動及在地就業人口，吸引民眾進駐，而汐止同樣受就業人口帶動，除了汐科的就業者外，在台北市內湖、南港的上班族也會考慮落戶汐止。

在人口負成長的主要都會區中，永和人口減少最多，減幅1.6%，平均房價42.4萬，小幅下滑0.6%，三重人口減0.6%、平均房價35.9萬，土城人口減0.4%、平均房價32.0萬，中和人口減0.3%、平均房價37.4萬，郎美囡表示，這些區域生活機能普遍成熟，但人口密度也較高，加上房價較高，促使人口往低價、空間大的區域移動。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，各地方政府爭相提出不錯的社會福利支票，加上低房價成為近年買屋顯學，許多大台北的蛋白區能見度提高，尤其具有交通議題的區域，未來有建設可期待，許多購屋人以長期佈局思考，轉進新開發區，讓人口移動產生有別以往的變化，也帶動區域有不一樣的新發展。

房價北大特區

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