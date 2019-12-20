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星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55經濟日報 記者楊文琪／即時報導

德國漢堡時間12月19日晚間7時45分，星宇航空第二架Ａ321neo正式交機，星宇航空董事長張國煒再度親赴Airbus漢堡廠接回機身編號B-58202的二號機，並於當地時間20日上午9時親自駕駛回台。

第二架A321neo於10月中進入最終組裝階段，星宇航空同樣安排專業的機務團隊駐點全程監造，張國煒再度率領由機長、航務、法務及財務組成的接機小組，前往Airbus漢堡廠區展開交機工作，並以完美主義的精神親自執行每項檢查作業，二號機於當地時間18日完成新機試飛，順利在19日交機，機身編號正式轉為B-58202，成為星宇機隊的新血。

B-58202的返台之路將中停杜拜、峴港、高雄，預計於台灣時間23日上午6時30分降落高雄小港機場，並在同日上午8時30分抵達桃園國際機場，這次高雄的粉絲可搶先一睹二號機的風采。

星宇航空開航前會有三架A321neo到位，目前交機時程皆按表順利進行，三號機B-58203也已進入最終組裝階段，預計在明年1月開航前交機。三架「開航元老機」將在明年1月23日開航當天，執行各自的首趟任務，以高規格的舒適客艙迎接旅客，飛往澳門、峴港及檳城展開愉快的春節假期。

星宇航空引進的十架A321neo是向GECAS租機公司承租，不僅外觀採用特殊MICA塗料展現高質感的金屬光澤，也以寬體機規格打造精品級客艙，設有全平躺商務艙座位8個，及經濟艙座位180個，全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。星宇航空規劃以A321neo為區域航線的主力機型，致力於旅遊及轉機市場，隨著交機的進度，飛航網絡會擴及亞洲各主要城市，待2021下半年A350 XWB廣體客機開始導入，將於2022年起陸續推展至北美、歐洲等航線。

德國漢堡時間12月19日晚間7時45分，星宇航空第二架 Ａ321neo正式交機，...
德國漢堡時間12月19日晚間7時45分，星宇航空第二架 Ａ321neo正式交機，星宇航空董事長張國煒再度親赴Airbus漢堡廠接回機身編號B-58202的二號機，並於當地時間20日上午9時親自駕駛回台。圖／星宇航空提供
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