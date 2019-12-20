中菲行施振昇 看好東協市場商機

中菲行（5609）經營執委長施振昇今（20）日表示，隨著美中貿易戰開打，全球物流市場產生變化，中菲行推動破壞式創新(Disruptive Innovation)就是要因應市場變化，東協市場中菲行布局多年，剛好搭上市場變化順風車，再加上中菲行持續推動操作優化，獲利的表現依舊會比營收好。

隨著美中貿易戰貨運的移動不斷改變，東協市場的重要性開始浮現，物流業者如果現在才要前去布局，在競爭力已經備受挑戰；中菲行東協市場布局都非常早，菲律賓、新加坡都已經布局40年，馬來西亞、越南、泰國及印尼也布局近20年，最慢進去的印度市場也近10年了，這樣的競爭力是其他物流業者無法取代。

對於物流業來說，市場只要有一些變化，就是一個全新商機，施振昇指出，像中菲行在東協市場已經有40多個分公司，東協市場物流操作流暢度不是新進業者可以超越，而且物流運是點對點的運作，中菲行不只是東協市場布局，在歐洲、美洲布局都很廣泛，這樣全球160多個據點來操作，是很少業者能跟進。

很多人不了解物流業，這是一個「人」的產業，不是有資金投資就能運作的產業，他是一個人的服務，還要結合強大的IT平台，再加上公司的資源整合，提供客戶智慧物流一條龍服務，這樣的架構是需要時間去建構，並非一朝一夕就能成就。