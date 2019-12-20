台中都市空間設計大獎 Infinity無限作品展啓動

第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今(20)日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽，主辦單位希望藉由這些詮釋、極富創意的優選作品，開啟民眾建築及空間美學新視野。

獲選第八屆都市空間設計大獎的10件作品，分別為中興工廠re-Gartory、陸府原森、創建Moon Park、惠宇大其心、惠宇大聚、新業宜家、歇雲、台體大-運動科學綜合大樓、慶仁之間、龍寶仁美臻邸。

台中市都發局長黃文彬表示，頒獎典禮將於12月31日在夏綠地公園舉行。

黃文彬強調，透過舉辦第八屆台中市都市空間設計大獎，期許為城市的發展烙下尊榮與幸福記錄，增加更多的市民與建築界先進等專業人業及學術領域的參與與認同，一起發掘台中新世界，發現台中新驕傲。

黃文彬指出，都市空間美學為躍進國際之列的城市語言，端視城市與人文間的對談，終以空間氛圍來呈現，台中市政府舉辦都市空間設計大獎，就是希望以型塑都市空間美學的顯學，引動整體建築景觀美學設計的提昇。

秉持「賦予台中地景建築、生活建築新的定位─文化與生活的結合象徵」為精神主軸，以文化、空間、生活、自然為範疇，希望吸引民眾了解並暢遊台中市的城市空間。