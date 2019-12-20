親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

台中都市空間設計大獎 Infinity無限作品展啓動

2019-12-20 14:20經濟日報 記者宋健生／即時報導

第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今(20)日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽，主辦單位希望藉由這些詮釋、極富創意的優選作品，開啟民眾建築及空間美學新視野。

獲選第八屆都市空間設計大獎的10件作品，分別為中興工廠re-Gartory、陸府原森、創建Moon Park、惠宇大其心、惠宇大聚、新業宜家、歇雲、台體大-運動科學綜合大樓、慶仁之間、龍寶仁美臻邸。

台中市都發局長黃文彬表示，頒獎典禮將於12月31日在夏綠地公園舉行。

黃文彬強調，透過舉辦第八屆台中市都市空間設計大獎，期許為城市的發展烙下尊榮與幸福記錄，增加更多的市民與建築界先進等專業人業及學術領域的參與與認同，一起發掘台中新世界，發現台中新驕傲。

黃文彬指出，都市空間美學為躍進國際之列的城市語言，端視城市與人文間的對談，終以空間氛圍來呈現，台中市政府舉辦都市空間設計大獎，就是希望以型塑都市空間美學的顯學，引動整體建築景觀美學設計的提昇。

秉持「賦予台中地景建築、生活建築新的定位─文化與生活的結合象徵」為精神主軸，以文化、空間、生活、自然為範疇，希望吸引民眾了解並暢遊台中市的城市空間。

台中市都市空間設計大獎自96年舉辦第一屆至今已是第八屆，本屆以「Infinity無限」為精神目標，傳承嚴謹的五大評選階段，遴選出10件得獎作品，今年度分別為建築空間類大獎、環境空間類大獎及規劃類設計獎，並設立年度空間設計大獎作為模範象徵。

第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中...
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽。記者宋健生/攝影
分享
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中...
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽。記者宋健生/攝影
分享
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中...
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽。記者宋健生/攝影
分享
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中...
第八屆台中市都市空間設計大獎「Infinity無限作品展」，今日起至27日在台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉行得獎作品成果展覽。記者宋健生/攝影
分享

建築

延伸閱讀

防火巷建廁所不甩取締 中市府：違建部分先拆除

防火巷違法蓋廁所還不理取締？中市議員：目無法...

大甲區畫農業區難發展 議員憂國土計劃變成緊箍...

把點串成線 中區老屋「活」了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 10:10

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:31

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

11月掛牌增44% 同期新高

2019-12-20 03:01

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

高績效教練／強化技術預測 鞏固競爭優勢

2019-12-20 02:07

兩岸靚人物／陸嘩媗…陸配返鄉 變身台商

2019-12-20 02:07

熱門文章

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

台肥借錢給韓國瑜買豪宅 金管會初判違法最高恐罰480萬　

2019-12-19 18:02

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top