雙子星發威了？西門町屋主獲利近千萬出場

北市西門町不僅店面夯，實價揭露，近來區內住宅轉手也都獲利，其中「阿曼TiT」24樓戶持有七年，賺了將近千萬，另外西門大廈、開封龍邸，也各有190萬、10萬獲利。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北雙子星開發案今年終於順利簽約，正式啟動，加上目前西門町商圈的強勢發展，讓西區再度吸引投資者目光，區內不動產市場跟著受惠。

其中阿曼TIT為西門町地標建築，外觀為帆船造型，1到5樓是商場規畫，住宅從小坪數到近百坪住宅都有，其中大坪數物件對於在地自營商，企業老闆仍有吸引力，不少人購入作為招待所之用。

根據實價資料，位於西寧南路的阿曼TiT，近期24樓戶交易，扣除車位，面積約90坪，屋主在2012年以5380萬買進，今年9月以6,350萬賣出，獲利近18%、970萬元。

實價資料，阿曼TiT近二年成交單價多在6、7字頭，本次交易的物件位居高樓層，屋主以每坪約65萬元出售略低於行情，不過因持有時間早，趁著利多脫手，仍有可觀獲利。