親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

友善共學變調...中山大學性別友善宿舍傳浴室偷拍

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

雙子星發威了？西門町屋主獲利近千萬出場

2019-12-20 11:39經濟日報 記者游智文／即時報導

北市西門町不僅店面夯，實價揭露，近來區內住宅轉手也都獲利，其中「阿曼TiT」24樓戶持有七年，賺了將近千萬，另外西門大廈、開封龍邸，也各有190萬、10萬獲利。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北雙子星開發案今年終於順利簽約，正式啟動，加上目前西門町商圈的強勢發展，讓西區再度吸引投資者目光，區內不動產市場跟著受惠。

其中阿曼TIT為西門町地標建築，外觀為帆船造型，1到5樓是商場規畫，住宅從小坪數到近百坪住宅都有，其中大坪數物件對於在地自營商，企業老闆仍有吸引力，不少人購入作為招待所之用。

根據實價資料，位於西寧南路的阿曼TiT，近期24樓戶交易，扣除車位，面積約90坪，屋主在2012年以5380萬買進，今年9月以6,350萬賣出，獲利近18%、970萬元。

實價資料，阿曼TiT近二年成交單價多在6、7字頭，本次交易的物件位居高樓層，屋主以每坪約65萬元出售略低於行情，不過因持有時間早，趁著利多脫手，仍有可觀獲利。

開封龍邸位於開封街二段，屋齡已24年，9樓一間套房今年8月以1,090萬賣出，獲利約190萬。位於中華路一段的西門大廈，也是套房交易，僅約6.7坪，屋主以400萬出，單價每坪約59.6萬元，小賺10萬元。

圖／取自Google Map
圖／取自Google Map
分享

雙子星開發案自營商

延伸閱讀

北市六選區／重振東區 藍綠聚焦特色行銷

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「...

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

雙子星開發案今簽約 林佳龍：國家門戶新氣象

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:31

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

11月掛牌增44% 同期新高

2019-12-20 03:01

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

高績效教練／強化技術預測 鞏固競爭優勢

2019-12-20 02:07

兩岸靚人物／陸嘩媗…陸配返鄉 變身台商

2019-12-20 02:07

顯而立見／數位轉型…價值再利用做起

2019-12-20 02:07

行銷線上／旅遊電商致勝 謹記四字訣

2019-12-20 02:07

全球產業趨勢論壇 24日登場

2019-12-20 01:21

麗豐全年EPS挑戰18元

2019-12-20 01:05

麗豐CEO趙承佑…營銷高手

2019-12-20 01:05

全球鋼市翻滾 中鋼下季著力外銷

2019-12-20 01:05

中鋼上月虧損 明春甩陰霾

2019-12-20 01:05

麗晶增進食力 快閃店試水溫

2019-12-20 01:05

董娘經濟熱 精品業績逆勢增

2019-12-20 01:05

業者不加入就賺不到錢？全家、星巴克、小吃店紛紛搶上外送平台

2019-12-19 16:15

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

寶徠衝刺成屋銷售 明年推「信義案」

2019-12-19 14:49

遠傳推新智慧手表 估年銷破萬

2019-12-19 14:49

創業試錯／部分商品設計師 也是旅遊重度狂

2019-12-19 14:49

創業試錯／單車轉個彎 旅行路更寬

2019-12-19 14:49

網家：明年倉儲、物流、支付都升級

2019-12-19 14:49

引領消費升級 麗豐-KY營運逆勢創高

2019-12-19 14:49

美的龍頭 克麗緹娜30年 成功進軍國際

2019-12-19 14:49

長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38

北市外送平台業者輔導要點出爐 籲業者替外送員投保

2019-12-19 12:22

高雄加速亞灣區開發 都市計畫第3次通盤檢討啟動

2019-12-19 11:09

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36
看更多

熱門文章

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

台肥借錢給韓國瑜買豪宅 金管會初判違法最高恐罰480萬　

2019-12-19 18:02

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

緯創砸4,500萬美元 越南設立子公司

2019-12-19 17:55

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

國營油電糖水 年終有望4.4個月

2019-12-19 14:49

央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長

2019-12-19 16:52

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

鼓勵當「大到不能倒」系統性銀行 金管會給四誘因

2019-12-19 18:19

金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

2019-12-19 21:28

三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

2019-12-19 17:04

德安航空首度招募培訓機師 攜手安捷共育人才

2019-12-19 12:49

中美言和轉單效應仍會持續 楊金龍解密關鍵是資安

2019-12-19 21:30

勞保紓困貸款 20日起開始受理申請

2019-12-19 12:01

VISA示警加油站容易被駭 中油：刷卡機安全無虞

2019-12-19 20:33

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

康友-KY子公司六安華源 取得菲律賓FDA輸液藥證

2019-12-19 17:20

離婚 誰能列報扶養小孩?

2019-12-19 14:06

CRS追稅與肥咖條款有差異

2019-12-20 02:59

金管會認定台肥變相資金融通 最重可罰480萬元

2019-12-19 17:40

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

新台幣匯率升2.5分收30.208元 續創一年半新高

2019-12-19 16:13

業者不加入就賺不到錢？全家、星巴克、小吃店紛紛搶上外送平台

2019-12-19 16:15

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

符合其中一條件 到台企銀申請房貸利率1.6%起

2019-12-19 17:36

主計總處：2018年未滿25歲員工 年薪中位數33.7萬元

2019-12-19 19:54

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

羨慕！泛公股銀年終最高8個月 公股也有4.4個月

2019-12-19 14:49

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

鴻海集團布局印度 加碼逾5.7億元

2019-12-19 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top