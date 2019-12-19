知名網店Wishnote 吹起新韓風

前東森、MOMO購物台彩妝保養品的購物主持人，也是業界知名的美容彩妝銷售達人「星光」，沈潛了半年，最近又有新的動向。這個月初入主了韓國知名網店「Wishnote 」，企劃新的服務概念，就是要帶給消費者全新的彩妝知識與商品體驗。Wishnote與星光，她們皆是時尚彩妝界的翹楚，這樣的組合未來勢必在業界會掀起一波新的關注與話題。

Wishnote是亞洲著名的女性相關的網站，旗下還有「Wishnot Me.妃」粉絲頁，”妃”字義就是「女」生自「己」事，特別關心女孩私密大小事，專業經營韓國時尚彩妝品牌，兩個粉絲專頁在台灣擁有將近60萬的鐵粉！展望2020年，Wishnote有了新的時尚管家。曾擔任購物專家、美容講師、與美妝銷售達人的星光，正式一起展開合作。

星光也是著名的購物專家，有美容講師的實戰經驗，除了熱愛韓妝之外，也喜歡研究成份與效果，是台灣”第一位”在電視購物直播節目中素顏展演銷售韓國化妝品並創下佳績的主持人！12年的韓妝銷售及購物經驗，結合她擅長的彩妝技巧教學，我們相信Wishnote與星光這絕妙的組合，能讓女人與女孩們更能享受做女人的美好！

『Wishnote Shop粉絲團未來的每週將不定時在wishnote shop粉絲團直播分享韓國流行彩妝資訊,值得期待！

Wishnote Shop官方購物網站未來也會在粉絲團開直播節目，提供新的韓妝資訊與商品。另外還有實體特賣會的方式提供喜愛韓妝的美人們更好的購物體驗！