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無可奈何地活著：從《獨生之國》看中國一胎化政策

康友-KY子公司六安華源 取得菲律賓FDA輸液藥證

2019-12-19 17:20經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

疫苗、輸液廠康友-KY（6452）今(19)日宣布，公司歷經3年努力，子公司六安華源經過菲律賓政府GMP認證，取得菲律賓食品藥品監督管理局(FDA)核發之三張輸液藥證，得以開始銷售。

康友董事長黃文烈表示，憑藉3張輸液藥證，拓展公司大輸液版圖前進東協市場，由於東協醫療資源有限，醫療水準普遍不足，且輸液售價是大陸3倍，對康友而言是一極大市場。生醫產業跟生命科學有關，又是封閉性產業，所以存在高毛利，但若無良心及耐心，是無法有任何成長契機。無良心，出人命，沒有任何公司可承受，任何藥證的申請沒1~2年是出不來，沒累積足夠藥證也無任何獲利契機，是一高門檻行業。康友歷經50年，才累積55張輸液藥證，且70％含藥效才有今日營業規模，所以沒耐心，也就無生存及成長契機。

他進一步解釋，中國大陸輸液約佔世界50％，生產成本全世界最低，應用也最廣，把很多療效注入輸液當中，非單純的生理食鹽水，競爭力極強，如今開啟菲律賓大門，對康友而言，將是一個成長契機，有助於加速成長。

菲律賓人口約1億人，醫療資源缺乏，售價為大陸3倍，雖對康友極為有利，考量穩健原則下，初期將以貿易為主，由六安華源出貨，必可挹注明年營收，也同時架構通路，積極再申請其他藥證，豐富產品線，達到規模就設廠生產，做為東協市場將來主要生產基地。

目前，印尼帝斯已有2張禽流感疫苗藥證，及1張新城雞疫苗藥證，如今也早已申請此3種疫苗之2價及3價疫苗藥證，若順利拿到，將使康友國際化進程會向前更邁進一步。

康友流感疫苗菲律賓

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