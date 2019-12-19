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Airbnb調查：Z世代旅遊 強調達人體驗

2019-12-19 16:41經濟日報 記者彭慧明／即時報導

全球多元旅宿與體驗活動平台Airbnb最新數據顯示，Z 世代 (24歲以下)的Airbnb使用者在亞太地區的達人體驗(Airbnb Experience)預訂量年增逾3倍，是亞太地區預約Airbnb達人體驗成長最快速的族群。其中峇里島、東京、京都、首爾和雪梨是最受 Z 世代旅客喜愛的五大熱門地點。

Airbnb 目前在世界各地提供超過 4 萬項達人體驗，其中有 8,000 項位於亞太地區。光是今年，Airbnb 就推出了三種新的達人體驗類別：Airbnb 探險體驗、Airbnb 動物體驗和 Airbnb 烹飪體驗。

Z世代旅客能在Airbnb平台上獲得各式各樣的達人體驗行程，舉凡上山下海秘境探險到深入當地文化的藝文遊覽都在內。Airbnb發現，亞太地區最受Z世代族群歡迎的運動與大自然達人體驗包含峇里島衝浪、日出健行和墨爾本大洋路之旅；在烹飪與美食相關達人體驗中，東京壽司製作、胡志明街頭美食摩托車之旅最受大家的喜愛；而能於夜晚盡情享受青春年華的娛樂達人體驗則是成都酒吧串遊和上海體驗達人單口喜劇分享；若是想靜靜的體驗旅行目的地當地的文化與藝文，京都個人化和服體驗和首爾香水製作課程更是大獲好評的最佳選擇。

Airbnb 體驗亞太地區總經理 Parin Mehta 指出，現代的旅客想要獨一無二的難忘旅遊體驗，Z世代的 Airbnb 達人體驗預訂量增長，反映了這個新世代積極尋找不一樣的旅遊形式。

這個現象有三層意義：首先，Z世代受到以體驗為導向的新經濟驅動，比起擁有，他們更重視體驗。再者，他們比起過往世代更常旅遊，並會設法讓旅遊成為生活的重要元素。第三，他們深切了解到科技能如何改變旅遊的方式，也知道運用 Airbnb 這類平台獲得獨特而真實的旅行體驗。

Airbnb首爾峇里島

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