清潔用品旺季到 DUSKIN全台小七年度活動開跑

愈來愈逼近農曆過年，扣除總統大選該週末後，只剩四周可以打掃，統一超（2912）持股51% 轉投資事業日本清潔公司樂清(DUSKIN) 今年提早啟動打掃年前打掃商機，推出人氣定番品及年度新品共7種商品促銷，並將優惠特別延長到年後，期望今年DUSKIN在這波年底大檔優惠活動的業績較去年成長20%。

DUSKIN今年提早起跑、拉長活動期間，從即日起到農曆年後至2月11日在全台小七推出「完勝髒污 年終清掃大作戰」。DUSKIN更呼應農曆年後開工開學前仍有一波購買潮，故優惠特別延長到年後，期望今年DUSKIN在這波年底大檔優惠活動的業績較去年成長20%。

DUSKIN表示，除B2B市場(地墊及氛香用品租賃、各類清潔事業)外，DUSKIN在國內各大虛實平台販售上百項清潔用品以深耕家庭市場。

因應國人在通路消費習慣改變及便利商店的大店格走向，帶動DUSKIN在全台7-ELEVEN業績逐年成長10%。觀察到環保洗淨及除塵需求，DUSKIN在8月及12月上架日本熱銷商品－魔術去污刷球與防靜電除塵撢，由於與國內現有商品具差異性且CP值高，故前者首波限量2萬包，在短短10天各門市訂購一空，而後者輔一上架，首波限量3萬5千包，10天內訂購達80%，故可見得國人對於新觀念清潔用品的接受度高。