業者不加入就賺不到錢？全家、星巴克、小吃店紛紛搶上外送平台

iCHEF攜手合作夥伴，全新線上接單服務上線，左起為快一點共同創辦人黃柏齊、iCHEF共同創辦人程開佑以及Lalamove行銷經理賴根汎。iCHEF提供 分享 facebook 2019年來到尾聲，今年餐飲業的大事，是外送平台蓬勃發展。除麥當勞、星巴克等連鎖餐飲業者和街邊小吃統統上架外送平台外，全家與各大百貨通路，也展開與外送平台的合作。有了外送平台這個因素，明年的餐飲業會如何變化？難道不跟進就真的賺不到錢嗎？

今年以來，對餐飲業最大的衝擊，莫過於外送平台席捲全台，包括各級學校、商辦大樓和社區住家，隨處可見外送員的身影，尤其每到中午，北一女前幾乎是滿滿Foodpanda、Uber Eats和Deliveroo的外送員。11月底，台北市政府甚至為此畫設16個臨時停車格，提供外送員15分鐘的臨停空間。

打開外送APP，中式、日式、美式、泰式等美食眼花撩亂，不只能下單鼎泰豐、麥當勞、瓦城等連鎖品牌，還有許多單一品牌店家，等著饕客來挖寶。根據Deliveroo數據顯示，目前在平台上的業者，以雙北地區來說，連鎖業者占比40％，一般小吃則為60％。

事實上，外送平台已為台灣餐飲業帶來天翻地覆的變化。智慧餐飲科技公司iCHEF內部統計，去年元月，外送在餐飲的營收僅占5％，截至今年7月，已攀升至30％，足足成長六倍，交易筆數更成長八倍。驚人的成長，難免令人好奇，是不是不加入外送平台就賺不到錢？業者又該如何看待接下來的變化？

「對餐飲業來說，未來是多通路時代，」iCHEF共同創辦人程開佑點出關鍵。

細看台灣餐飲業的發展，從早期許多的攤販，接著慢慢進入店面，然後是某些品牌在超商販售；近年來，愈來愈多品牌選擇與百貨合作，年初微風南山開幕時，便將餐飲比例拉高至40％；今年，則輪到外送平台大爆發。

12月初，星巴克宣布在Foodpanda、Uber Eats上架，開放全台50間門市外送咖啡與輕食甜點。星巴克在百貨有門市，也在超商推出咖啡飲品，如今進入外送平台，便是通路不斷變化的結果。

對餐飲業者來說，消費者在哪裡，他們就得跟到哪裡。但通路改變，會影響業者的成本和獲利結構，若外送在營收的占比持續升高，考慮到平台抽成問題，業者勢必會調整產品規劃和人力配置。程開佑便預估，未來餐飲業的實體空間會愈來愈小。

至於百貨、超商部分，隨著外送平台蓬勃，會減低人們出門的慾望，而百貨多為目的型消費，美食街首當其衝，「Netflix、MOMO加上外送平台，會讓人只想待在家，」程開佑說。

但各家百貨也很聰明，立即跳出來與外送平台洽談合作。近日，Foodpanda便推出百貨美食節的行銷活動。

誠品生活通路發展事業群經理陳儀芳透露，誠品敦南自今年5月和外送平台合作後，業績平均增加兩成，一方面是看到外送風潮興起，另一方面也想擴大誠品的服務範圍，目前包括敦南、信義、南西和松菸誠品，都已與外送平台合作。

國內四大超商，儘管全家已在9月率先上架Uber Eats，但超商業者多表示，目前外送對鮮食業績尚無明顯影響。萊爾富指出，Foodpanda進駐台灣已超過六年，以現階段而言，超商未有品項明顯受到衝擊，不過，未來不排除與外送平台合作的可能。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍則認為，外送平台多少仍對超商業績有影響，「人的一天就三、四餐，多了外送選擇，難免會壓縮到進食空間，」李世珍強調，相較一般餐飲業者，超商的優勢在於創新步伐快，能按季節開發聯名商品、不同的飲料組合。餐飲業者改版一次菜單，要耗費不少成本，未必能跟上超商的機動性。

展望2020年，對餐飲業者，或百貨、超商等通路來說，外送平台已成為主流，對產業的衝擊勢必更為明顯。以前有小吃業者基於成本考量，不願意上架外送平台，週間卻眼巴巴看著隔壁商店外送生意興隆，最後只好被迫加入平台，這就是典型的「打不過就加入」的策略，與其沒生意可做，還不如合作一起賺錢。服務7000家餐廳的iCHEF也看到這股外送熱，攜手快一點、Lalamove等合作夥伴，共同推出「iCHEF線上接單平台」，支援內用、外帶、外送等服務。

儘管如此，外送平台也有自己的課題要面對，各平台目前仍以搶市占率為首要目標，尚未獲利。且網路上已有消費者開始抱怨，平台的補貼似乎愈來愈少。一旦各平台停止免運費，還有多少消費者埋單？值得觀察。

（作者／林珮萱、蕭玉品 本文出自2019.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）