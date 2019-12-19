親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

無可奈何地活著：從《獨生之國》看中國一胎化政策

業者不加入就賺不到錢？全家、星巴克、小吃店紛紛搶上外送平台

2019-12-19 16:15聯合新聞網 文章提供／遠見

iCHEF攜手合作夥伴，全新線上接單服務上線，左起為快一點共同創辦人黃柏齊、iC...
iCHEF攜手合作夥伴，全新線上接單服務上線，左起為快一點共同創辦人黃柏齊、iCHEF共同創辦人程開佑以及Lalamove行銷經理賴根汎。iCHEF提供
分享
2019年來到尾聲，今年餐飲業的大事，是外送平台蓬勃發展。除麥當勞、星巴克等連鎖餐飲業者和街邊小吃統統上架外送平台外，全家與各大百貨通路，也展開與外送平台的合作。有了外送平台這個因素，明年的餐飲業會如何變化？難道不跟進就真的賺不到錢嗎？

今年以來，對餐飲業最大的衝擊，莫過於外送平台席捲全台，包括各級學校、商辦大樓和社區住家，隨處可見外送員的身影，尤其每到中午，北一女前幾乎是滿滿Foodpanda、Uber Eats和Deliveroo的外送員。11月底，台北市政府甚至為此畫設16個臨時停車格，提供外送員15分鐘的臨停空間。

打開外送APP，中式、日式、美式、泰式等美食眼花撩亂，不只能下單鼎泰豐、麥當勞、瓦城等連鎖品牌，還有許多單一品牌店家，等著饕客來挖寶。根據Deliveroo數據顯示，目前在平台上的業者，以雙北地區來說，連鎖業者占比40％，一般小吃則為60％。

事實上，外送平台已為台灣餐飲業帶來天翻地覆的變化。智慧餐飲科技公司iCHEF內部統計，去年元月，外送在餐飲的營收僅占5％，截至今年7月，已攀升至30％，足足成長六倍，交易筆數更成長八倍。驚人的成長，難免令人好奇，是不是不加入外送平台就賺不到錢？業者又該如何看待接下來的變化？

「對餐飲業來說，未來是多通路時代，」iCHEF共同創辦人程開佑點出關鍵。

細看台灣餐飲業的發展，從早期許多的攤販，接著慢慢進入店面，然後是某些品牌在超商販售；近年來，愈來愈多品牌選擇與百貨合作，年初微風南山開幕時，便將餐飲比例拉高至40％；今年，則輪到外送平台大爆發。

12月初，星巴克宣布在Foodpanda、Uber Eats上架，開放全台50間門市外送咖啡與輕食甜點。星巴克在百貨有門市，也在超商推出咖啡飲品，如今進入外送平台，便是通路不斷變化的結果。

對餐飲業者來說，消費者在哪裡，他們就得跟到哪裡。但通路改變，會影響業者的成本和獲利結構，若外送在營收的占比持續升高，考慮到平台抽成問題，業者勢必會調整產品規劃和人力配置。程開佑便預估，未來餐飲業的實體空間會愈來愈小。

至於百貨、超商部分，隨著外送平台蓬勃，會減低人們出門的慾望，而百貨多為目的型消費，美食街首當其衝，「Netflix、MOMO加上外送平台，會讓人只想待在家，」程開佑說。

但各家百貨也很聰明，立即跳出來與外送平台洽談合作。近日，Foodpanda便推出百貨美食節的行銷活動。

誠品生活通路發展事業群經理陳儀芳透露，誠品敦南自今年5月和外送平台合作後，業績平均增加兩成，一方面是看到外送風潮興起，另一方面也想擴大誠品的服務範圍，目前包括敦南、信義、南西和松菸誠品，都已與外送平台合作。

國內四大超商，儘管全家已在9月率先上架Uber Eats，但超商業者多表示，目前外送對鮮食業績尚無明顯影響。萊爾富指出，Foodpanda進駐台灣已超過六年，以現階段而言，超商未有品項明顯受到衝擊，不過，未來不排除與外送平台合作的可能。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍則認為，外送平台多少仍對超商業績有影響，「人的一天就三、四餐，多了外送選擇，難免會壓縮到進食空間，」李世珍強調，相較一般餐飲業者，超商的優勢在於創新步伐快，能按季節開發聯名商品、不同的飲料組合。餐飲業者改版一次菜單，要耗費不少成本，未必能跟上超商的機動性。

展望2020年，對餐飲業者，或百貨、超商等通路來說，外送平台已成為主流，對產業的衝擊勢必更為明顯。以前有小吃業者基於成本考量，不願意上架外送平台，週間卻眼巴巴看著隔壁商店外送生意興隆，最後只好被迫加入平台，這就是典型的「打不過就加入」的策略，與其沒生意可做，還不如合作一起賺錢。服務7000家餐廳的iCHEF也看到這股外送熱，攜手快一點、Lalamove等合作夥伴，共同推出「iCHEF線上接單平台」，支援內用、外帶、外送等服務。

儘管如此，外送平台也有自己的課題要面對，各平台目前仍以搶市占率為首要目標，尚未獲利。且網路上已有消費者開始抱怨，平台的補貼似乎愈來愈少。一旦各平台停止免運費，還有多少消費者埋單？值得觀察。

（作者／林珮萱、蕭玉品 本文出自2019.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

外送員星巴克餐飲業Uber微風南山

延伸閱讀

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

北市外送平台業者輔導要點出爐 籲業者替外送員...

連鎖效應／餐飲外送平台 是糖衣或毒藥

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

寶徠衝刺成屋銷售 明年推「信義案」

2019-12-19 14:49

遠傳推新智慧手表 估年銷破萬

2019-12-19 14:49

創業試錯／部分商品設計師 也是旅遊重度狂

2019-12-19 14:49

創業試錯／單車轉個彎 旅行路更寬

2019-12-19 14:49

網家：明年倉儲、物流、支付都升級

2019-12-19 14:49

引領消費升級 麗豐-KY營運逆勢創高

2019-12-19 14:49

美的龍頭 克麗緹娜30年 成功進軍國際

2019-12-19 14:49

長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38

北市外送平台業者輔導要點出爐 籲業者替外送員投保

2019-12-19 12:22

高雄加速亞灣區開發 都市計畫第3次通盤檢討啟動

2019-12-19 11:09

東區門戶計畫 建商搶進新黃金區域

2019-12-19 04:11

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

東區門戶計畫成形 商辦大樓行情步步高升

2019-12-19 04:11

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

麗豐一步一腳印 提升品牌力

2019-12-19 03:00

麗豐射第二支箭 營運飆升

2019-12-19 03:00

逾4,800店 麗豐打造華人美容帝國

2019-12-19 03:00

貿協台美商務中心 開幕

2019-12-19 02:00

業務最前線／階段性談判的利與弊

2019-12-19 01:37

連鎖效應／餐飲外送平台 是糖衣或毒藥

2019-12-19 01:37

策略經營／新光保全…瞄準智慧照護 搶樂齡商機

2019-12-19 01:37

創新平台／工研院濾氫薄膜 十年磨一劍

2019-12-19 01:37

東陽「行文化」 交安守護者獲金安獎

2019-12-19 01:20

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

王品斥資5,000萬 成立餐飲天使基金

2019-12-19 01:20

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

餐飲天使基金選秀評審團 卡司一流

2019-12-19 01:20

基亞子公司 前進大陸科創板

2019-12-19 00:03

對岸科創板 躍生醫籌資中心

2019-12-18 23:59

今年前三季業績表現亮眼 黑松：全年有望比去年好

2019-12-18 21:54

王品成立餐飲天使基金

2019-12-18 15:00

2020世界新車展 月底開幕

2019-12-18 14:59

法人：欣陸Q4難轉盈

2019-12-18 14:59

全家App應用 「捐點」做公益

2019-12-18 14:44

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

玉山Pi拍兔卡 回饋無上限

2019-12-19 02:55

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

兩件純網銀結合案 公平會點頭

2019-12-19 02:58

長照扣除額納居家照護 留意巴氏量表檢測期限

2019-12-19 02:58

遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」

2019-12-18 18:34

農地設綠能設施 有條件免稅

2019-12-19 02:58

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

2019-12-18 18:08

央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長

2019-12-19 16:52

長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

2019-12-18 20:52

德安航空首度招募培訓機師 攜手安捷共育人才

2019-12-19 12:49

東區門戶計畫 建商搶進新黃金區域

2019-12-19 04:11

央行19日召開今年最後一場理監事會議 熱錢攻防戰成焦點

2019-12-18 21:12

台越新協定 新進台商受益

2019-12-19 01:04

瀚宇博香港子公司配息 匯回台灣逾2億元

2019-12-18 17:53

陳冲：建立普遍基本所得制度 可考慮機器人稅

2019-12-19 09:49

推動工業4.0 桃園憶聲智匯科技園區動土

2019-12-18 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top