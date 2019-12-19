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中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

中鋼11月虧損逾2.93億元。 圖／聯合報系資料照片
中鋼11月虧損逾2.93億元。 圖／聯合報系資料照片
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中鋼今（19）日公布11月營運情況，受到大幅調降明年首季盤價，並追溯至本季影響，加上原料物如鐵礦砂成本等處於相當高檔，單月虧損逾2.93億元，自2016年月1月來首見，累計今年前11月稅前盈餘為138.24億元，與去年同期的299.4億元，衰退54%。

鐵礦砂中鋼

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