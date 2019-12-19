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長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，後天21日試營運，目標申請觀光局五星級觀光飯店，長榮文苑以在地阿里山及故宮自然人文藝術意象設計打造，擁有容納400人挑高6公尺宴會廳，還有浪漫空中禮堂天沐廳及露天游泳池，眼前南故宮美景一覽無遺，讓人驚艷；明年1月1日起至2月29日推出平日優惠住房專案。

上午試營運記者會，總經理蘇筱斐宣布籌備3年嘉義館後天起試營運；文化觀光局長許有仁、經發處長江振瑋及故宮南院處長彭子程應邀參加，許有仁說，長榮文苑未來通過五星級飯店評鑑，結合南故宮及阿里山等國際景點，嘉縣觀光發展大有可為。

位在太保市故宮南院對面長榮文苑，距高鐵嘉義站僅5分鐘車程，整體設計運用原生綠意概念，融入阿里山多元山林意境，打造樸實簡約時尚，結合湖光山色生態氛圍、故宮南院藝文特色，融入大量木質及綠化元素，打造舒適、質樸、溫暖旅行憩所。

全館共263間景觀客房，慶祝試營運，明年元月1日起至2月29日推出平日優惠住房專案，高級客房每房每晚2899元起，每日限量5間，搭配專案可享咖啡廳8折餐飲優惠(需加收原價10%服務費)。

擁有容納400人挑高6公尺無樑柱宴會廳，兼備3D科技影音與燈光效果及專業舞台音響設備，是嘉義唯一備有200吋高解析度LED牆宴會廳，可提供大型會議研習、活動展覽、婚禮宴會等客製化服務。另擁有全景落地玻璃窗空中禮堂天沐廳，是敲響幸福鐘聲最佳場所，搭配露天泳池可享受池畔婚禮浪漫，為新人留下永難忘懷時刻。

規畫4間總統級客房，各型客房配置獨立衛浴空間、TOTO免治馬桶、英國百年品牌斯林百蘭床墊等，專為親子設計家庭親子客房，搭配無毒兒童玩具；餐飲以輕食、酩飲為主大廳酒廊，運用在地食材，如東石海鮮、梅山苦茶油及南部特有西瓜綿等，搭配創意料理手法，讓饕客享受無國界料理美味；另有容納200人全時段咖啡廳，還有歐式、日式及中式等國際化美食，依房客需求提供精緻客房餐飲服務。詳情可上長榮文苑嘉義館網站查看。

故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館露天泳池可享受池畔婚禮浪漫，為新人留下永難忘懷時...
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館露天泳池可享受池畔婚禮浪漫，為新人留下永難忘懷時刻。記者魯永明／攝影
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故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，餐飲運用在地食材搭配創意料理手法，讓饕客享受無...
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，餐飲運用在地食材搭配創意料理手法，讓饕客享受無國界料理美味。記者魯永明／攝影
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長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，...
長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，後天21日試營運，目標申請觀光局五星級觀光飯店。圖／長榮文苑嘉義館提供
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故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館大廳藝文展出空間。記者魯永明／攝影
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館大廳藝文展出空間。記者魯永明／攝影
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故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，擁有容納400人挑高6公尺無樑柱宴會廳，兼備3...
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，擁有容納400人挑高6公尺無樑柱宴會廳，兼備3D科技影音與燈光效果及專業舞台音響設備。記者魯永明／攝影
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故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館擁有全景落地玻璃窗空中禮堂天沐廳，是敲響幸福鐘聲...
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館擁有全景落地玻璃窗空中禮堂天沐廳，是敲響幸福鐘聲最佳場所。記者魯永明／攝影
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故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館各型客房配置獨立衛浴空間、TOTO免治馬桶、英國...
故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館各型客房配置獨立衛浴空間、TOTO免治馬桶、英國百年品牌斯林百蘭床墊。記者魯永明／攝影
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長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，...
長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，後天21日試營運，目標申請觀光局五星級觀光飯店。記者魯永明／攝影
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長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，...
長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，後天21日試營運，目標申請觀光局五星級觀光飯店。記者魯永明／攝影
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故宮南院長榮集團阿里山

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