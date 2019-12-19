長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點，故宮南院對面的長榮文苑酒店嘉義館，後天21日試營運，目標申請觀光局五星級觀光飯店，長榮文苑以在地阿里山及故宮自然人文藝術意象設計打造，擁有容納400人挑高6公尺宴會廳，還有浪漫空中禮堂天沐廳及露天游泳池，眼前南故宮美景一覽無遺，讓人驚艷；明年1月1日起至2月29日推出平日優惠住房專案。

上午試營運記者會，總經理蘇筱斐宣布籌備3年嘉義館後天起試營運；文化觀光局長許有仁、經發處長江振瑋及故宮南院處長彭子程應邀參加，許有仁說，長榮文苑未來通過五星級飯店評鑑，結合南故宮及阿里山等國際景點，嘉縣觀光發展大有可為。

位在太保市故宮南院對面長榮文苑，距高鐵嘉義站僅5分鐘車程，整體設計運用原生綠意概念，融入阿里山多元山林意境，打造樸實簡約時尚，結合湖光山色生態氛圍、故宮南院藝文特色，融入大量木質及綠化元素，打造舒適、質樸、溫暖旅行憩所。

全館共263間景觀客房，慶祝試營運，明年元月1日起至2月29日推出平日優惠住房專案，高級客房每房每晚2899元起，每日限量5間，搭配專案可享咖啡廳8折餐飲優惠(需加收原價10%服務費)。

擁有容納400人挑高6公尺無樑柱宴會廳，兼備3D科技影音與燈光效果及專業舞台音響設備，是嘉義唯一備有200吋高解析度LED牆宴會廳，可提供大型會議研習、活動展覽、婚禮宴會等客製化服務。另擁有全景落地玻璃窗空中禮堂天沐廳，是敲響幸福鐘聲最佳場所，搭配露天泳池可享受池畔婚禮浪漫，為新人留下永難忘懷時刻。