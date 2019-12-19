親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

接下來會怎樣？「正式彈劾川普」後的國會鬥爭戰

暖暖年輕女性獨得威力彩6.6億 她分享這樣買中的

Z世代旅客視旅遊為生活要素 追求獨特旅遊回憶

2019-12-19 14:25經濟日報 記者楊文琪／即時報導

據多元旅宿與體驗活動平台Airbnb最新數據顯示，Z世代（24歲以下）Airbnb使用者在亞太地區的達人體驗（Airbnb Experience）預訂量年增逾三倍，成為亞太地區預約Airbnb達人體驗成長最快速的族群。其中峇里島、東京、京都首爾和雪梨是最受 Z 世代旅客喜愛的五大熱門地點。

Airbnb 目前在世界各地提供超過4萬項達人體驗，其中有8,000項位於亞太地區。光是今年，Airbnb就推出了三種新的達人體驗類別：Airbnb探險體驗、Airbnb動物體驗和Airbnb烹飪體驗，讓原本就無人能出其右的獨特旅遊體驗變得更加豐富。

Airbnb發現，亞太地區最受Z世代族群歡迎的運動與大自然達人體驗包含峇里島衝浪、日出健行和墨爾本大洋路之旅；在烹飪與美食相關達人體驗中，東京壽司製作、胡志明街頭美食摩托車之旅最受大家的喜愛；而能於夜晚盡情享受青春年華的娛樂達人體驗則是成都酒吧串遊和上海體驗達人單口喜劇分享；若是想靜靜的體驗旅行目的地當地的文化與藝文，京都個人化和服體驗和首爾香水製作課程更是大獲好評的最佳選擇。

Airbnb體驗亞太地區總經理Parin Mehta說，現代的旅客想要獨一無二的難忘旅遊體驗，而這正是我們提供的多元服務。Z世代的Airbnb達人體驗預訂量增長，反映了這個新世代是如何積極尋找不一樣的旅遊形式。

他指出，我們認為這個現象有三層意義：首先，Z世代受到以體驗為導向的新經濟驅動，比起擁有，他們更重視體驗。再者，他們比起過往世代更常旅遊，並會設法讓旅遊成為生活的重要元素。第三，他們深切了解到科技能如何改變旅遊的方式，也知道運用Airbnb這類平台能獲得獨特而真實的旅行體驗。

為了在旅遊市場上保持領先，Airbnb達人體驗除了增加新類別，也推出了多項迎合季節性與大眾潮流的達人體驗類別。今年，世界各地旅客可透過Airbnb趕上夏季韓流熱潮，前往首爾參加8月推出的 K-POP 和韓系美妝體驗活動，也能預訂日本櫻花季期間東京和京都特有的櫻花主題活動。

亞太地區最受Z世代族群歡迎的運動與大自然達人體驗包含峇里島衝浪、日出健行和墨爾本...
亞太地區最受Z世代族群歡迎的運動與大自然達人體驗包含峇里島衝浪、日出健行和墨爾本大洋路之旅。圖／Airbnb提供
分享

Airbnb首爾京都

延伸閱讀

華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有...

Airbnb 推年末度假攻略 精選全球十大絕...

Airbnb推全新「烹飪達人體驗」 有機會接...

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高雄加速亞灣區開發 都市計畫第3次通盤檢討啟動

2019-12-19 11:09

東區門戶計畫 建商搶進新黃金區域

2019-12-19 04:11

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

東區門戶計畫成形 商辦大樓行情步步高升

2019-12-19 04:11

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

麗豐一步一腳印 提升品牌力

2019-12-19 03:00

麗豐射第二支箭 營運飆升

2019-12-19 03:00

逾4,800店 麗豐打造華人美容帝國

2019-12-19 03:00

貿協台美商務中心 開幕

2019-12-19 02:00

業務最前線／階段性談判的利與弊

2019-12-19 01:37

連鎖效應／餐飲外送平台 是糖衣或毒藥

2019-12-19 01:37

策略經營／新光保全…瞄準智慧照護 搶樂齡商機

2019-12-19 01:37

創新平台／工研院濾氫薄膜 十年磨一劍

2019-12-19 01:37

東陽「行文化」 交安守護者獲金安獎

2019-12-19 01:20

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

王品斥資5,000萬 成立餐飲天使基金

2019-12-19 01:20

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

餐飲天使基金選秀評審團 卡司一流

2019-12-19 01:20

基亞子公司 前進大陸科創板

2019-12-19 00:03

對岸科創板 躍生醫籌資中心

2019-12-18 23:59

今年前三季業績表現亮眼 黑松：全年有望比去年好

2019-12-18 21:54

王品成立餐飲天使基金

2019-12-18 15:00

2020世界新車展 月底開幕

2019-12-18 14:59

法人：欣陸Q4難轉盈

2019-12-18 14:59

全家App應用 「捐點」做公益

2019-12-18 14:44

王品成立「餐飲天使基金」 砸5千萬打造創業孵化平台

2019-12-18 11:25

王品斥資5,000萬首設天使基金 打造餐飲業創業大平台

2019-12-18 10:57

憶聲中壢智匯科技園區動土 打造北台灣產業新風華

2019-12-18 10:40

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

萬事達卡明年四大面向：交通支付、跨境、數位與大數據

2019-12-18 09:54

廣達尾牙登場 市場關注三大焦點

2019-12-18 09:45

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top