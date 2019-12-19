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旅知網攜手Amadeus 瞬時搜尋功能台灣啟航

2019-12-19 14:08經濟日報 記者楊文琪／即時報導

體會到消費者對速度的要求有增無減，旅知網成為全台第一家導入瞬時搜尋技術（Master Pricer Instant Search，MPIS）的 OTA，以次秒級的速度為顧客提供可預訂機位的資訊，滿足各種不同的旅遊行程需求。伴隨此功能於旅知網上線，「瞬時搜尋」的概念也首次引入台灣。

旅知網執行長黃正州表示，旅知網以成為全台首家推動旅遊產品瞬時搜尋的 OTA 自豪。我們很榮幸能與 Amadeus 合作，在其協助下，繼續落實我們將顧客體驗推向全新層次的承諾。旅知網不斷大幅挹注科技投資，以保障我們為顧客打造獨一無二旅遊體驗的能力。

Amadeus 的 Master Pricer 瞬時搜尋技術乃專為即時回應而設計，能根據旅客需求彙整數百萬筆的即時機位資訊，進而迅速呈現搜尋結果。

此方案採用先進演算法、智慧快取更新機制和即時可預訂資訊的檢查技術，保障旅客在即時獲取搜尋結果以外，還能同時享受到最極致的準確性與品質。透過廣泛擷取最完整的航空機位庫存資訊，MIPS 亦能針對單程或來回航班提供最佳搜尋結果，以利使旅客取得最低的票價。

Amadeus 大中華區旅遊通路線上旅遊執行總裁錢志龍指出，我們很高興能與旅知網合作，支援其繼續拓展營運版圖。

在 Amadeus 技術的輔助下，旅知網可針對每位旅客的不同需求，為其打造專屬的獨特體驗。藉此，該公司也將加入採用 Amadeus 方案提升旅遊服務的全球 OTA 社群，進而創造出更強大的綜效。」

據交通部觀光局的統計，2018 年台灣整體出國人數攀升至 1,664.5 萬人次，與 2009 年的 814.2 萬人次相比，出國旅遊的人次在不到十年間已翻倍成長，顯見台灣人對於旅遊的熱愛。

台灣旅客在剛開始規劃旅行的階段普遍較為謹慎。線上預訂網站 Kayak 的研究指出，高達六成的台灣旅客平均會到 4.5 個網站尋找最優惠的方案，比例高居全亞太區之冠。台灣消費者會不受時間或空間的限制，不斷找尋最佳的旅遊目的地，利用包括上廁所或搭乘公共交通工具的短暫時間上網搜尋，而這也顯示旅客對於搜尋速度的要求越來越高。

觀光

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