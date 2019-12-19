KLOOK年度品牌嘉年華開展 香堤大道化身世界遊樂園

全球旅遊體驗預訂平台 - KLOOK年度品牌嘉年華將於今（19）日在台北信義區熱鬧展開！巴黎鐵塔、日本神社、夢幻水晶球與旋轉木馬即將現身香堤大道，讓信義區街頭化身為「世界遊樂園 Travel Land」。

除了有期間限定的夢幻打卡點讓大家玩好拍好外，KLOOK也推出今年底最後一檔優惠，包括現場下單全站無門檻九折、天天抽東京奧運來回機票一張，以及整點排隊瘋搶限量折扣 - 各國WiFi上網1折、歐美行程現折2,000元、台北桃園接送199元及日本環球影城買一送一等好康。

此外，台北市跨年晚會期間，KLOOK更將在舞台上大螢幕公開特定商品優惠碼，例如限額免費換繼光香香雞、珍煮丹、全站1,000元優惠券等，把過節的歡樂氣氛炒至最高點。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，今年跨年剛好是在週間，許多人選擇在台灣過個輕鬆溫馨的假期；KLOOK根據台灣旅客熱愛的目的地，將日本巴黎甚至新加坡等經典場景重現在信義街頭，讓大家一秒就能沈浸在『世界樂園』的歡樂過節氣氛；如果是正在規劃春節或明年假期的台灣旅客，也歡迎來現場預先感受旅行氛圍，同時來現場搶好康，包括東京奧運來回機票、排隊搶1折或買一送一等優惠、全站無門檻折扣價再9折，現在就把明年旅遊行程買起來，讓明年出遊輕鬆無負擔。

KLOOK「世界遊樂園 Travel Land」品牌嘉年華將於19日正式登場，一連14天直到1月1日在信義區香堤大道上舉辦，現場設有日本神社可開放讓民眾前來祈願，還能試玩大錘王搶500元買單券；高達5公尺的巴黎鐵塔拉霸機，現場民眾只要手機出示KLOOK會員畫面就能免費體驗，還有機會獲得2,000元現金券以及日本東奧來回機票等多項好康。