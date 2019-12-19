德安航空首度招募培訓機師 攜手安捷共育人才

為積極擴大培養優秀飛航人才，提供離島居民完善交通服務品質，德安航空首度招募培訓機師，今（19）日正式對外公告徵才訊息。

同時，德安航空17日也特別前往安捷飛航訓練中心，簽署培訓機師訓練合約，為後續人才遴選及飛行訓練揭開序幕。

德安航空培訓機師招募19日起正式開跑，報考資訊已同步公布於德安航空官網，歡迎熱愛飛行、有志挑戰航空產業的國人踴躍投遞履歷。德安表示，良好優質的工作條件，加上日後執業的飛行環境相對具有挑戰性，更有助駕駛員累積更加寶貴、豐富的飛行經驗與時數，對未來長遠的飛行職涯發展規劃，極具正面幫助。

公司完成履歷書審後，後續的遴選過程，將與安捷飛航訓練中心密切合作，展開筆試、飛行員潛質測驗（COMPASS）、面試及飛行評鑑等各項測驗，擇優錄取表現優秀、具備飛行潛力的人才。錄取後，將正式聘為公司員工，並簽訂培訓機師合約，保障工作權益。

錄取的培訓學員，將送往安捷飛航訓練中心展開飛行訓練，取得民航局核發的商用駕駛員檢定證（CPL）；隨後移師加拿大，進行進行機種轉換訓練。通過各項訓練後，將正式納編成為DHC6-400機隊副駕駛員。

德安首次招募培訓學員，為確保提供高品質的飛行訓練，並培育真正符合公司所需的飛行人才，德安航空評估國內外多所飛行學校，特別選定安捷飛航訓練中心作為訓練合作夥伴，這也是雙方繼今年7月簽署自訓機師就業備忘錄、優先錄取安捷畢業學員以來，第二度攜手合作。

德安表示，安捷訓練經驗豐富，以航空公司的訓練需求為導向，先後曾接受台灣虎航、威航、華信及華航等多家航空公司委託，負責訓練培訓機師，完訓學員在航空公司的專業表現，深受業界好評，相信是值得信賴的訓練合作夥伴。

此外，安捷學員日常的訓練場域，包含高雄、台東及綠島等機場，皆為德安航空主要航點，能幫助培訓學員提早在訓練階段，就能孰悉空域、航路、標準作業程序及航管通話等，對未來執業極有幫助，肯定能培育最適合德安的高優質民航駕駛員。