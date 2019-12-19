親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

德安航空首度招募培訓機師 攜手安捷共育人才

2019-12-19 12:49經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

為積極擴大培養優秀飛航人才，提供離島居民完善交通服務品質，德安航空首度招募培訓機師，今（19）日正式對外公告徵才訊息。

同時，德安航空17日也特別前往安捷飛航訓練中心，簽署培訓機師訓練合約，為後續人才遴選及飛行訓練揭開序幕。

德安航空培訓機師招募19日起正式開跑，報考資訊已同步公布於德安航空官網，歡迎熱愛飛行、有志挑戰航空產業的國人踴躍投遞履歷。德安表示，良好優質的工作條件，加上日後執業的飛行環境相對具有挑戰性，更有助駕駛員累積更加寶貴、豐富的飛行經驗與時數，對未來長遠的飛行職涯發展規劃，極具正面幫助。

公司完成履歷書審後，後續的遴選過程，將與安捷飛航訓練中心密切合作，展開筆試、飛行員潛質測驗（COMPASS）、面試及飛行評鑑等各項測驗，擇優錄取表現優秀、具備飛行潛力的人才。錄取後，將正式聘為公司員工，並簽訂培訓機師合約，保障工作權益。

錄取的培訓學員，將送往安捷飛航訓練中心展開飛行訓練，取得民航局核發的商用駕駛員檢定證（CPL）；隨後移師加拿大，進行進行機種轉換訓練。通過各項訓練後，將正式納編成為DHC6-400機隊副駕駛員。

德安首次招募培訓學員，為確保提供高品質的飛行訓練，並培育真正符合公司所需的飛行人才，德安航空評估國內外多所飛行學校，特別選定安捷飛航訓練中心作為訓練合作夥伴，這也是雙方繼今年7月簽署自訓機師就業備忘錄、優先錄取安捷畢業學員以來，第二度攜手合作。

德安表示，安捷訓練經驗豐富，以航空公司的訓練需求為導向，先後曾接受台灣虎航、威航、華信及華航等多家航空公司委託，負責訓練培訓機師，完訓學員在航空公司的專業表現，深受業界好評，相信是值得信賴的訓練合作夥伴。

此外，安捷學員日常的訓練場域，包含高雄、台東及綠島等機場，皆為德安航空主要航點，能幫助培訓學員提早在訓練階段，就能孰悉空域、航路、標準作業程序及航管通話等，對未來執業極有幫助，肯定能培育最適合德安的高優質民航駕駛員。

德安航空誠摯歡迎所有勇於挑戰的優秀人才，一起加入德安工作團隊，凡具備本國國籍、擁有大專以上學歷、多益成績達750分以上，且對飛航工作懷抱熱忱的國人民眾，皆可報名參加培訓機師甄選，詳細徵才資訊19日已公布於德安官網，投遞履歷報名期限至2020年1月31日止。

德安航空首度招募培訓機師，今（19）日正式對外公告徵才訊息。同時，德安航空17日...
德安航空首度招募培訓機師，今（19）日正式對外公告徵才訊息。同時，德安航空17日也特別前往安捷飛航訓練中心，簽署培訓機師訓練合約，為後續人才遴選及飛行訓練揭開序幕。　圖／德安航空、安捷飛航訓練中心提供
分享

德安航空機師履歷

延伸閱讀

濟州航空收購易斯達 拉開南韓廉航重組序幕

遠航停飛 林佳龍感謝華信立榮配合春節疏運

華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有...

台6家航空防疫達標 麻疹保護力近9成傲國際

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高雄加速亞灣區開發 都市計畫第3次通盤檢討啟動

2019-12-19 11:09

東區門戶計畫 建商搶進新黃金區域

2019-12-19 04:11

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

東區門戶計畫成形 商辦大樓行情步步高升

2019-12-19 04:11

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

麗豐一步一腳印 提升品牌力

2019-12-19 03:00

麗豐射第二支箭 營運飆升

2019-12-19 03:00

逾4,800店 麗豐打造華人美容帝國

2019-12-19 03:00

貿協台美商務中心 開幕

2019-12-19 02:00

業務最前線／階段性談判的利與弊

2019-12-19 01:37

連鎖效應／餐飲外送平台 是糖衣或毒藥

2019-12-19 01:37

策略經營／新光保全…瞄準智慧照護 搶樂齡商機

2019-12-19 01:37

創新平台／工研院濾氫薄膜 十年磨一劍

2019-12-19 01:37

東陽「行文化」 交安守護者獲金安獎

2019-12-19 01:20

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

王品斥資5,000萬 成立餐飲天使基金

2019-12-19 01:20

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

餐飲天使基金選秀評審團 卡司一流

2019-12-19 01:20

基亞子公司 前進大陸科創板

2019-12-19 00:03

對岸科創板 躍生醫籌資中心

2019-12-18 23:59

今年前三季業績表現亮眼 黑松：全年有望比去年好

2019-12-18 21:54

王品成立餐飲天使基金

2019-12-18 15:00

2020世界新車展 月底開幕

2019-12-18 14:59

法人：欣陸Q4難轉盈

2019-12-18 14:59

全家App應用 「捐點」做公益

2019-12-18 14:44

王品成立「餐飲天使基金」 砸5千萬打造創業孵化平台

2019-12-18 11:25

王品斥資5,000萬首設天使基金 打造餐飲業創業大平台

2019-12-18 10:57

憶聲中壢智匯科技園區動土 打造北台灣產業新風華

2019-12-18 10:40

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

萬事達卡明年四大面向：交通支付、跨境、數位與大數據

2019-12-18 09:54

廣達尾牙登場 市場關注三大焦點

2019-12-18 09:45

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

2019-12-18 16:39

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」

2019-12-18 18:34

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

玉山Pi拍兔卡 回饋無上限

2019-12-19 02:55

兩純網銀結合案 公平會點頭

2019-12-19 02:58

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

2019-12-18 18:08

長照扣除額納居家照護 留意巴氏量表檢測期限

2019-12-19 02:58

農地設綠能設施 有條件免稅

2019-12-19 02:58

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型

2019-12-19 04:11

侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元

2019-12-19 03:09

花旗2020年看好黃金、新興市場股市 人民幣回合理價格

2019-12-18 16:53

相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定

2019-12-18 20:52

瀚宇博香港子公司配息 匯回台灣逾2億元

2019-12-18 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top