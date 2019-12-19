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北市外送平台業者輔導要點出爐 籲業者替外送員投保

2019-12-19 12:22聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

食物外送員接連送餐時車禍身亡，引發各界輿論。台北市政府上月將「台北市外送平台業者管理自治條例」（草案）送至台北市議會審議，內容要求外送平台業者應為外送員投保意外保險颱風天應停止外送、落實食品安全衛生管理等15條規範，違反相關規定罰5至10萬元。北市勞動局昨發布施行「台北市政府外送平台業者輔導要點」，除了沒有罰則外，內容與自治條例雷同，讓業者了解市府立法方向與配套措施。

北市版的外送平台業者管理自治條例規定，無論外送平台業者和外送員是承攬或僱傭關係，都適用該條例，共條列15條文，結合職安、食安、交安及消費者保障的規範。

職安方面，外送平台未替外送員投保一定額度保險或未職災通報，可罰5至10萬元；天然災害如颱風期間未停止外送服務，導致外送員服務過程死亡罰3至9萬元。強制外送平台業者為外送員投保意外險，內容包含因意外傷害致失能或死亡之保險不得低於200萬元。此外還有罰則，違反相關規定罰5至10萬元。

勞動局職業安全衛生科長康水順表示，自治條例正在議會審議中，考量審議過程比較久，採取雙軌作業，訂定輔導要點，內容以自治條例條文差不多。在自治條例施行之前，先以要點作為行政規則，讓業者先了解與執行，等自治條例上路後，該要點將公告廢止。

勞動局長賴香伶表示，自治條例在位階上多了罰則，當時考慮這個議會會期條例的審議過不了，因此要點先行，讓業者知道我們立法方向與配套，希望自治條例通過後，增加督促業者改善的手段。

賴香伶表示，要點跟條文之間落差不大，在保險的額度上均要求業者幫外送員買保險，目前會主動要求業者快點做，讓相關規定可以立刻上路。

台北市政府11月時預告「台北市外送平台業者管理自治條例」（草案）。圖／報系資料照
台北市政府11月時預告「台北市外送平台業者管理自治條例」（草案）。圖／報系資料照
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保險颱風賴香伶

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