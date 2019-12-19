清潔用品旺季到 DUSKIN在全台小七年度活動開跑

根據線上市調網調查，88.5%民眾會在農曆年前做一年一次打掃，而這些民眾中有32%會將家中全部掃過，56.5%會做重點區域打掃。

呼應今年農曆過年提早，從現在倒數，扣除選舉日後，只剩4個周末可做掃除。看好商機，日本清潔專家DUSKIN今年提早啟動，在7-ELEVEN推出「完勝髒污 年終清掃大作戰」，將人氣定番品及年度新品共7種商品，分別以加1元多1件及第二件半價兩種優惠方式促銷，滿足一般民眾甚至餐飲店家大量採買囤貨需求。DUSKIN預期，農曆年後開工開學前仍有一波購買潮，故優惠特別延長到年後，期望今年這波年底大檔優惠活動的業績較去年成長20%。

DUSKIN「完勝髒污 年終掃除大作戰」，必買人氣定番商品推出加一元多一件優惠；包含抗菌菜瓜布、立可擦、魔術抹布、鋁微粒日本菜瓜布。而第二件半價優惠則鎖定今年度新品，包括魔術去污刷球、恒安潔淨寧酒精乾洗手噴劑、防靜電除塵撢。

DUSKIN表示，除B2B市場（地墊及氛香用品租賃、各類清潔事業）外，DUSKIN在國內各大虛實平台販售上百項清潔用品以深耕家庭市場。因應國人在通路消費習慣改變及便利商店的大店格走向，帶動DUSKIN在全台7-ELEVEN業績逐年成長10%。

觀察到環保洗淨及除塵需求，DUSKIN在8月及12月上架日本熱銷商品－魔術去污刷球與防靜電除塵撢，由於與國內現有商品具差異性且CP值高，故前者首波限量2萬包，在短短10天各門市訂購一空，而後者輔一上架，首波限量3萬5千包，10天內訂購達80%，可見國人對於新觀念清潔用品的接受度高。

此外，DUSKIN也觀察到抗菌清潔商品需求，以7-ELEVEN為例，今年的抗菌類商品較去年同期成長超過30%，而DUSKIN觀察目前商品結構多以紙巾或凝膠型乾洗手為主，欠缺隨身攜帶型酒精除菌商品，故8月與國內GMP藥廠討論開發全新個人化專利瓶型的「恒安潔淨寧酒精乾洗手噴劑」，尤其在學區、交通轉運、觀光景點等商圈受歡迎，推出2個多月來，已吸引近上萬人到門市選購。