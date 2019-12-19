美容龍頭「克麗緹娜」慶30周年 台灣美容品牌進軍國際

麗豐-KY（4137）昨日歡慶主營通路品牌「克麗緹娜」成立三十周年，品牌創辦人全豐盛集團董事長陳武剛與夫人黃麗穗及麗豐-KY董事長陳碧華、執行長趙承佑共同出席。

陳碧華表示，克麗緹娜目前在全球已擁有逾4,800家的美容連鎖加盟通路，撐起了麗豐集團一年近50億元的營收規模，並穩坐華人美業的領導地位，未來仍將秉持「愛與分享」的最高經營理念，持續多角化經營，要進軍全球、締造華人美容保養帝國的傳奇。

麗豐-KY三十周年的品牌盛典上包括主要客戶、協力廠商、政商名流及員工皆出席慶賀，並高喊品牌宣言「勇敢愛，不等待」，而會場除了展示克麗緹娜「過去、現在、未來」重大紀事和願景外，也展出公司自主研發生產的經典美容保養產品，見證克麗緹娜三十年的歷程發展。

趙承佑表示，克麗緹娜品牌創立於1989年，此次三十周年品牌盛典在主視覺上，運用懸吊設計的裝置展示三角形、正方形、圓形等三種造型，藉此表現出「美麗30獨特新姿態 女人勇敢愛」的氛圍，並分別呈現克麗緹娜的「過去」憑著一粒麥子創造出獨特的核心美容保養商品，以「知識創造美麗」來區隔市場，鼓勵女性學習美麗的知識，鼓勵女人要勇敢跨出框架追求夢想，「現在」則致力提供專業培訓輔導、行銷資源、高端優質產品與專業護膚設備，協助加盟主成功創業與健全經營，一步一腳印鑄造了克麗緹娜每一階段的里程碑，奠定公司站穩兩岸美容保養市場之龍頭地位。

展望「未來」，趙承佑表示，克麗緹娜持續精益求精，以水科學、微生物群學、細胞科學為研發方向，對外運用「同心多樣化」策略，內部則是以數字化工程及數據管理為導向，進而圍繞著美麗、健康、幸福等觀念去發展各項事業，打造品牌、進軍國際市場，走向華人美業最具影響力的領導地位。

今年克麗緹娜四度榮獲「台灣20大國際品牌價值」，品牌價值自2015年至今已大幅成長25％，是台灣唯一美容產業唯一獲獎的國際品牌，顯現克麗緹娜多年累積的美容保養專業的服務力及高品質護膚保養品的研發力，受市場肯定與信賴。