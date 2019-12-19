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臺大癌醫主建物永真健康醫療大樓 以郭董母親之名命名

2019-12-19 11:27經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

臺大癌醫中心醫院在永齡健康基金會創辦人郭台銘簽約捐贈後，今（19）日為落成啟用週年紀念日，臺灣大學為感謝郭創辦人對社會做出全球最大筆對單一學術機構的捐贈，特於今日邀請郭創辦人帶領母親初永真女士、公益大使曾馨瑩女士出席《癌醫初始，百年薪傳》活動，並正式將主建物以郭創辦人母親之名命名為「永真健康醫療大樓」。

永齡健康基金會長期投入社會公益，其中對臺灣大學的總捐贈金額達250億，此捐贈採實物捐贈，包含：台大癌醫中心、永齡生醫工程館、台成細胞治療中心、輻射質子治療中心、HPC超級電腦等軟硬體設施，打造成以癌醫為中心，科技為重心的台大生醫園區。

建置過程由校方依公家機構行政程序進行資產點交、認列、對外公告等，到目前為止，台大認列金額已107億，而基金會實際支出已累積約176億，同時，目前已經在執行以及未來將規劃的項目，如：癌醫設備採購、人事費用、輻質大樓的建置等，將依照行政程序陸續認列。

臺大癌醫是以「病患為中心」的醫療4.0智慧醫院，並以預防醫學的角度出發，朝向「上醫醫未病」的目標，台大癌醫園區在頂尖的研究團隊帶領下，結合HPC超級電腦、AI、大數據等先進技術，未來在５G環境中，更可結合８K超高影像解析技術，應用於手術及影像判讀等，將可全面發展精準醫療及數位健康，造福更多人。

尤其，郭創辦人捐贈給台大的HPC超級電腦運算力，目前已用於加速『腫瘤偵測定位、治療策略模擬、分子生物機轉、基因變異辨識』等研究進程，成果豐碩，並已經發表於全球知名期刊（美國、加拿大、土耳其、中國等），舉例來說，以HPC超級電腦加速質子治療模擬後，速度約為傳統電腦模擬的50倍，換言之，以前模擬可能需要一天，未來有超級電腦可能就只要半小時，縮短對病患的手術等待時間，即時搶救寶貴性命。

郭創辦人於活動中也宣布，將持續率領基金會響應並持續拋磚引玉號召生醫業界共同投身「新醫療百年工程」，也就是匯聚全球各國跨領域菁英，及產、學、研人才與創新力量，挑戰未來百年內，共同解決人類於癌症、傳染病、慢性病及老化的問題，簡單的說，就是讓人類活得更久、更好、更健康，免於疾病的威脅。

台大手術腫瘤

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