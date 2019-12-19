高雄加速亞灣區開發 都市計畫第3次通盤檢討啟動

俗稱亞洲新灣區的「高雄多功能經貿園區特定區」，現行第二次通盤檢討都市計畫，於2013年6月公告實施，至今已超過6年。為加速亞灣區開發，高雄市都發局啟動都市計畫第3次通盤檢討，檢討三主軸包括產業需求、住宅引入、獎勵機制。

高雄市都發局表示，「高雄多功能經貿園區特定區」全區590公頃，位在台灣唯一具有海空港優勢的都會核心，是高雄市最精華土地。其中，還有236公頃(占全區40%)仍屬閒置或低度利用，亟待加速開發。

都發局長林裕益說，該區待開發土地236公頃，大多為國公營事業土地占有68%，其他民間私有土地則占有32%。為加速多功能經貿園區開發，啟動本都市計畫區第三次通盤檢討作業，預計明年底完成。

林裕益說，這次通盤檢討方向，主要有三個面向，第一因應「新興產業」的需求，第二因應移居人口需求「適度導入住宅」，第三則是研訂加速開發「獎勵機制」。可望完成此次通盤檢討之後，提高地主加速開發意願。

都發局説，高雄多功能經貿園區第一階段五大公共建設，將陸續於2020年底前完工。第二階段則以協助國公有土地整合開發為主， 將針對住宅人口引入、因應新興產業需求、開發獎勵機制等議題。

林裕益說，「高雄多功能經貿園區」都市計畫，第三次通盤檢討，訂於明年初啟動。檢討方向主要有三大面向，包括：住宅人口的引入、因應新興產業需求、開發奬勵機制。林局長強調，將全方位聚焦產業需求、商住綜合發展、獎勵開發機制等三大主軸，結合智慧生活與韌性城市，打造智慧經貿港區，帶動城市發展。

住宅人口引入包括現行多功能經貿園區針對住宅人口及住宅容積係以總量管制方式，考量住宅人口對都市活動之必要，故有必要進行檢討，以吸引都市產業活動。

因應新興產業需求則為調整土地使用分區管制：多功能經貿園區未來以發展生技醫療、綠能科技、循環經濟、體感園區、會展、數位內容等新興產業，故將適當調整土地使用項目及內容，以因應新興產業需求。

最後研訂開發獎勵機制，加速土地開發：現行都市計畫開發獎勵已屆期，10 處公辦市地重劃工程亦將陸續完成，考量整體投資環境，故將透過相關獎勵機 制，促進產業進駐，加速土地開發。