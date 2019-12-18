振曜拓展電子紙應用 搶攻教育、航空等市場

電子紙應用產品專業設計、製造公司- 振曜科技 (6143)近年積極拓展電子紙應用，搶攻教育、航空、 物流、 醫療等市場。

振曜、E Ink元太科技以及繁體中文電子書平台Readmoo 群傳媒18日宣布《e啟讀出未來》的電子書閱讀器捐贈計畫，共同捐贈450台電子書閱讀器予嘉義縣政府，於縣內40所國小及嘉義縣立圖書館、各鄉鎮圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館。

振曜表示，《e啟讀出未來》從產品硬體設計製造到軟體的整合三家企業各自發揮優勢，振曜專精的組裝技術支援電子書閱讀器硬體再搭配元太電子紙技術，而Readmoo則是提供軟體介面以及電子書書籍，結合嘉義縣推廣深耕閱讀的教育主軸，對於師長們在培養孩童閱讀習慣及體驗數位閱讀將有莫大助益。

振曜表示，作為電子紙產品的專業設計、製造公司，希望能夠把電子紙相關的應用落實到教育當中，啟動閱讀數位化的未來生活。

振曜副總陳玉華指出，在學童教育部份，振曜認為有效探索知識的方式之一來自於閱讀，良好的閱讀內容搭載優質的閱讀載具可培養學童認知及邏輯思考等能力，因此振曜藉由自身硬體設計技術的製造能力，為學子們打造可隨身攜帶又便利好讀的電子書閱讀器，長期來說，能夠協助學童培養良好的閱讀習慣，讓學子們能在快樂學習中與數位化時代接軌。

《e啟讀出未來》邁入第三年，繼前兩年推廣至南投縣及彰化縣之後，今年則前進至嘉義縣政府再次投入深耕閱讀的慈善活動；嘉義縣幅員大且山區偏遠學校多，全縣共有145所國小，在嘉義縣教育處的協助下，本次活動的電子書閱讀器將捐贈給縣內40所國小 (2017南投縣16所、2018彰化縣10所)，還會把部份電子書閱讀器分配到嘉義縣立圖書館及嘉義各鄉鎮圖書館，讓未獲得捐贈的國小能以班級為單位進行團體借閱，除擴大本次捐贈專案效益外，也讓縣內更多學童可以體驗數位閱讀的便利及樂趣。

今年《e啟讀出未來》活動共捐贈450台電子書閱讀器，每台均已預先裝載100本童書，共計4.5萬冊，都是適合低、中、高年級學童閱讀的電子書籍，主要挑選來自信誼基金出版社、小天下、未來出版、木馬、小熊、字畝等出版社的優質讀物及暢銷童書，讓孩子們能在行動圖書館內便利暢讀喜愛的電子書。

除了著重學童教育，振曜表示，持續不斷提昇研發及創新能力，將電子紙推廣應用擴大深化到航空、工業物流和醫療等不同的生活場域。在電子書閱讀器部份，振曜科技了解黑白的電子書閱讀器已難滿足市場需求，將結合彩色濾光片（Color Filter Array）技術採用印刷式彩色電子紙（Print-Color ePaper）推出彩色的電子書閱讀器，不僅具備色彩飽和的顯示效果並維持與黑白閱讀器相同的換頁刷新速度，提供輕薄不傷眼的數位化閱讀及教育應用。

另外，振曜搶進外掛式電子行李標籤 (Electronic Baggage Tag, EBT) 是振曜針對航空運輸推廣的主力產品，不需電池供電的電子行李標籤是採用 NFC技術由手機做供電，並結合RFID 辨視技術，可提高行李分檢的正確性，有效追蹤行李動向，降低遺失風險；另一個應用在工業物流運輸的物流箱標籤 (Logistic Tag) 則是電子紙的最新應用，內建了G-Sensor/ 溫度感測器及 GPS，可透過 NB-IoT的無線傳輸，即時更新顯示並隨時掌握貨物的位置。

在醫療部份，振曜則推出的整合式智慧醫療產品服務，可提升醫護工作效率及優化醫病關係。現階段電子紙醫療產品，例如床頭卡、電子紙藥盒標籤及NFC 醫療流程卡等已在各規模醫院陸續導入應用。

振曜營運長林志茂表示，未來也將整合集團內各醫療主力產品，例如「取號機」、「門診報到/ 叫號機」等，以提供不同規模的醫療院所所需的整合式智慧醫療產品服務，可有效提升護理人員工作效率與資訊正確性，持續優化醫護服務品質。

目前振曜科技主要產品包括：電子書閱讀器 (E-Reader)、電子筆記本 (E-Note)、電子行李標籤 (Electronic Baggage Tag)、電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label)、病床卡、智慧藥盒、智能站牌、掛號報到機等相關產品，2019年業務策略著重於多元化產品開發，包含大尺寸電子書閱讀器及NFC電子標籤，展望未來將透過自有產品於歐美市場推廣電子筆記本，並積極擴展其他新興市場。