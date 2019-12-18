堅持「不正常」 零奴工巧克力邁向世界知名品牌

財團法人安侯建業教育基金會、家樂福及鄰鄉良食今(18)日共同舉辦「不正常品牌大解密」論壇，邀請荷蘭知名社企「東尼寂寞巧克力」首度登台分享商業模式及社會影響力之外，另邀請八間對原料、商業模式、供應鏈及產製等在各方面都有「異於常人」堅持的八間台灣在地品牌創辦人齊聚一堂，一起分享大家如何「不正常，未來怎麼繼續「不正常」。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠表示，「正當大家開始懷疑『正常』品牌的產品時，這些對生產及品牌擁有『不正常』執著的所有人們，更顯難得可貴。」。

黃正忠表示，很開心KPMG能與積極推動食物轉型計畫的家樂福、以及長期投入責任消費與小農生產的社會企業鄰鄉良食合作，促成這場別開生面的台荷交流活動，「希望能帶給現場參與者一些新的想像」。

荷蘭經貿暨投資辦事處農業與食品處處長葛菈樂也代表荷蘭辦事處出席，她提到，她個人非常喜歡巧克力，但當她知道巧克力的美味建立在嚴重剝削勞工之上後，就決定忍痛戒除，是東尼寂寞巧克力讓她重拾吃巧克力的愛好。

東尼寂寞巧克力出口零售稅務部經理Ivan Van Kooten分享，雖然堅持零奴工製造的這一條路辛苦而寂寞，但他們很開心透過這幾年的努力，消費者意識逐漸抬頭，寂寞巧克力也成為世界知名的巧克力品牌。

此外，八家台灣在地品牌也以「食品」、「用品」分場交流。「食」在不正常分場，家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真與源天然創辦人羅永昌、動物社會研究會副執行長陳玉敏、御鼎興創辦人謝宜哲及福灣巧克力創辦人許華仁共同在食物溯源及地方產業經濟中找到平衡點。

這四位創辦人透過「不正常」手法翻轉產業，更重要是也為地方產業找到新出路，福灣巧克力許華仁更發願：成為世界第一之後，希望未來能為台灣可可產業創造高價值供應鏈，帶動產業發展。