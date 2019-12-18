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擴增新南向商機 林佳龍：要提高來台觀光的便利性

2019-12-18 18:08經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

觀光產業對台灣經濟市場愈來愈重要，鑑於新南向地區是台商及僑胞最能為我國觀光業發揮助力的地區，今（18）日下午由台灣觀光產業發展協會，邀集東南亞十餘個台商代表及數百名產官學界代表齊聚台中召開「新南向觀光產業高峰會」，交通部長林佳龍出席活動，為開拓國際觀光客，他在了解台商需求後，表示將請相關單位提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機。

根據交通部觀光局統計，今年來台旅客已在12月13日達到1,111萬人次，突破去年全年度的1,100萬人次，其中，新南向市場和日本市場、韓國市場及歐美市場並列為四大突破市場，新南向市場的成長潛力備受期待。

台灣觀光產業發展協會理事長林進榮指出，2018治2019年間曾成功結合泰國台商總會，順利招攬上千多位旅客來台，進行八天七夜的環島遊程。東協十國早期向以低廉的土地及人力著稱，台商扎根已久，有相當的影響力，如何把台商的力量結合起來，一起來推動台灣的入境觀光格外有意義。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰在「南向觀光時機與展望」主題講演時表示，2016年蔡英文總統上任，宣示要發展多元市場，推動新南向觀光。三年多來，台灣觀光發展協會積極參與政府政策研議，並奔走於東南亞各地開拓市場。在這期間，東南亞旅客由142萬成長到243萬，成長幅度達171%，預估未來每三年可以增加100萬，成為台灣觀光的重要支柱。

另外，在財團法人商業研究所董事長許添財主持下，觀光局永續觀光與產學合作專案辦公室秘書蔡明玲、亞州台商總會長賴維信、金遠東旅行社陶世龍董事長、華府旅行社葉明偉副總出席活動共同針對「南向政策與商機」進行專題討論。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰也邀集台灣觀光發展協會理事長林進榮、中華航空李建勳經理、亞洲台商總會副會長劉數添針對「當前觀光發展議題與對策」部分進祥探討。

觀光台商東南亞

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