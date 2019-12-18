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明台高中與益品書屋攜手 共同翻轉孩子未來

2019-12-18 17:53經濟日報 記者宋健生／即時報導

益品書屋首次攜手明台高中，舉辦「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展，展期自即日起至31日止，於明台高中餐旅會館展出，雙方希望透過此次合作，培養學子在餐飲的專業性與寬闊視野。

益品書屋此次巡迴書展，是今年最後一場壓軸活動，特別選在長期耕耘餐旅教育，並與國際接軌的台中明台高中，讓閱讀幫助學生與世界接軌，也提供民眾一個多元學習的平台。

明台高中校長林垂益表示，全校有二、三千名學生都非常期待此次書展，而餐飲科系學生最多數約有1,000多人，對學生而言非常受惠。他希望未來益品書屋還有其他專書如美術等書籍，有機會再來明台展示，讓學生能一覽好書。

益品書屋創辦人戴勝益上台致詞時表示，大陸海底撈創辦人張勇移民新加坡，成為新加坡最富有的人，擁有身價9,000億元，雖然他只有小學學歷，卻不影響他創立如此龐大的餐飲集團，因為大陸有服務業的市場。

而不論是大陸海底撈或台灣王品集團餐飲業都是一個療癒的行業，餐飲不僅可以翻轉孩子的未來，退休的人也可以成為自己的第二春。這是一個可大可小的事業，連10元都可以做生意。

益品書屋將台中與台北二館，近7,000本書中精選出400本，是市面上難得一見的書冊，所展示的書籍持續不斷更新，除採購大家有興趣與實用的新書外，甚至有王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，出國時所精心挑選回來的書籍。

此次書展，全都是國內外的精裝圖文餐飲相關書籍，書展中有各種烹調或創意大組合，有戴勝益喜愛的許多書籍，其中一本是《馬卡龍聖經》，書中有魚子檸檬馬卡龍、紫羅蘭甘草馬卡龍，還有以薑汁調味青檸椰子的下龍灣馬卡龍等60多種大膽創作，讓人讚嘆甜點的豐富變化與獨特風味。

此外，還有聚集世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理，不論高階專業技巧或平實家常手藝，都是空前廚藝的聚集。

「餐飲類書籍讓人閱讀起來輕鬆愉快！」戴勝益認為，餐飲業是資金門檻較低的行業，因此能成就一個人的夢想。回想當初自己就是以幾百萬創業，經過二十多年努力，王品集團已是一個營業額100多億的上市餐飲集團，他鼓勵有志從事餐飲業的年輕人，多多閱讀與學習，一定可以朝自己的理想邁進。

益品書屋成立三年半以來，從南到北已在全國舉辦14場巡迴書展，除偏鄉的南投仁愛與信義鄉外，還到台中清水、苗栗三灣、彰化香田等地，目的就是提供這些獨特而有趣的書籍，讓全國的居民與學子，不因城鄉地理位置的差異性，都能有機會接觸與閱讀到這些不同的書籍。

明台餐飲科主任吳嘉琪說，此次書展實屬難得，因此將邀請台中約40所國中餐飲技藝學程班前來閱讀，全校師生也會前來閱讀，希望將這麼獨特的餐飲書籍，讓台中的學子一起受惠。

戴勝益個人獨力支持的益品書屋，是以鼓勵閱讀為宗旨所成立。益品書屋顛覆了台灣人對閱讀的觀念，閱讀中伴隨著小提琴演奏和飲品，創造出不同的閱讀氛圍。他更改變台灣的餐飲文化，將多品牌經營得有聲有色。

此次書展的書籍，內容範圍包含各國美食料理、甜點酒類、世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理、家常手藝料理等珍貴藏書，將帶給民眾不一樣的閱讀視野與滿滿收穫。

益品書屋創辦人戴勝益(後排右一)表示，餐飲業是一個療癒的行業，餐飲不僅可以翻轉孩...
益品書屋創辦人戴勝益(後排右一)表示，餐飲業是一個療癒的行業，餐飲不僅可以翻轉孩子的未來，退休的人也可以成為自己的第二春。
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益品書屋攜手明台高中舉辦「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展，雙方希望透過此次合作，培...
益品書屋攜手明台高中舉辦「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展，雙方希望透過此次合作，培養學子在餐飲的專業性與寬闊視野。
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