貿易戰衝擊需求疲軟 中華信評：2020產業展望七穩兩負

受到疲弱的全球需求與貿易不確定性影響，企業的營運與風險比中華信評原先預期來得高，針對明年個別產業的信用展望，中華信評預估，七個穩定、兩個偏負向。

中華信評日前指出，七個穩定產業，包括：科技業、汽車及零件業、鋼鐵業、水泥業、航空業、電信業、公共交通運輸業；兩個偏負向的產業，像是：石化業與貨櫃航運業。

整體而言，美中貿易爭端若長時間未能解決，可能會嚴重衝擊全球的貿易活動投資與消費者信心，從而進一步限制需求並繼續推升負向評等趨勢。

中華信評點出，與貿易戰有關的市場，具高度不確定性與總體經濟下行風險，可能持續限制並使水泥業庫存維持在較低的水位，因受評的公司，台塑四寶的評等展望為負向，所以讓整個水泥業的信用展望偏負向。水泥業主要面臨的風險，除了貿易戰與需求放緩超過預期外，連帶壓迫產品價差、企業獲利及現金流量，部分企業未來幾年因產能擴張導致的資本支出仍高。

而貨櫃航運業，也是受到貿易戰增長趨緩與遠洋運價下挫，運能仍然長期過剩，加上燃油價格劇烈波動及IMO2020低硫油實施在即，船隊更新導致資本支出偏高，上述原因都讓明年該產業的信用展望略偏負向。

展望較穩定的產業，如科技業，因受到大型科技業者普遍偏低的借款槓桿比與競爭地位支撐，加上5G智慧型手機硬體的需求。中華信評認為，前述因素加上iPhone銷售量的提高，略微緩解了科技業的需求風險。然而，這可能不足以抵銷科技業面臨的利潤率壓力和疲軟的需求，而且勢必會對一些難以在全球需求趨緩與貿易不確定性持續的環境下維持允當獲利之科技公司的信用結構造成下壓。

汽車與零件業，受惠於台灣乘用車市場大致穩定的市場結構與個別公司累積的財務實力所支持，但中國汽車需求不振，對該地曝險較高的公司仍較為不利，同時，我國進口車的比例超過五成，整體市場競爭仍激烈。

中華信評預期，台灣主要的水泥製造商將可因為中國基礎建設計畫和房地產興建案的需求相對穩定而獲益，該計畫獲得來自中國政府經濟刺激措施的明顯助益；加上業者持續嚴格控制產量，水泥製造商可望面對一個供需較為平衡的中國國內產業環境。