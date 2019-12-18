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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

加工區今年營運創新高 明年加速轉型邁向新時代

2019-12-18 16:43經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

加工出口區管理處（加工處）今（18）日舉行年終記者會，處長黃文谷宣布今年加工區營運表現創佳績，全區投資案件較去年增長58.6%，營業額再創歷史新高，有機會首次突破4,000億元。

他同時宣示明年將推動新空間、新價值、新形象三大施政作為，營造園區優質新氣象，以符合所有投資廠商的期待。

加工處表示，為響應擴大投資台灣政策，今年加工區積極推動大規模更新計畫，以滿足廠商用地需求，包含楠梓園區「鑽石場域」、高雄園區「智造新基地」與台中園區「眺島更新」等，預計將增加32萬平方公尺的產業空間、創造投資逾500億元、增加營收約450億元、新增超過8,000個就業機會。

據統計，加工區總面積僅占全國產業空間0.64%，目前園區吸引台商回台投資金額已突破1,300億元，占全國比重超過12%，顯示園區空間再造及優化環境深獲投資人青睞，加工處也利用此波投資動能順勢推動園區產業智慧轉型，今年計導入約8千萬元智慧化製程研發經費，並輔導高雄園區「顯示器零組件產業聯盟」推動供應鏈整合與高值化產品開發，累積創造產值逾10億元。

為滿足廠商擴大投資與產業升級所衍生的人才需求，今年加工處也強化人才育成，透過「培育、試煉、媒合」三步驟，將業師培訓、競賽拔尖與就業媒合結合，培育約700位高創價、即戰力人才，同時輔導廠商爭取人培補助經費約1,800萬元。

加工處進一步說明，今年持續組團赴日本、馬來西亞參展拓銷，預計拓銷商機達3,400萬元；而在新創示範基地方面，則積極打造高軟園區成為智慧物聯示範實證場域、中軟園區成為智慧創新應用加速器基地，創造商機約5,000萬元；此外，在發展綠色園區方面，今年輔導廠商、節電396.7萬度、節水47萬噸，相當於1,132戶家庭1年水電用量，創造近億元的經濟效益。

黃處長表示，由於當前園區投資暢旺，為滿足廠商需求，明年度施政將聚焦新增產業空間、培育優質人才與輔導智慧加值等工作，並積極對外呈現園區轉型成果與發展亮點，同時因應產業發展趨勢，研議推動法規調適，以同步翻轉空間、產業與形象，讓園區邁向更卓越的新時代。

加工處處長黃文谷宣布今年加工區營運表現創佳績，全區投資案件較去年增長58.6%，...
加工處處長黃文谷宣布今年加工區營運表現創佳績，全區投資案件較去年增長58.6%，營業額再創歷史新高。 圖／加工處提供
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