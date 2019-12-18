大高雄第4季開發區土地標售全壘打

高市地政局今18日辦理今年第4季開發區土地標售，計有37標封參與投標，共標出十標15筆土地，合計標售金額 12億773 萬餘元，標脫率100％。高市地政局／提供 分享 facebook

高市地政局18日辦理今年第4季開發區土地標售，計有37標封參與投標，共標出十標15筆土地，合計標售金額12億773萬餘元，標脫率100％。

高市地政局指出，本季在高雄大學區段徵收區推出四標四筆土地，全數標脫，共吸引八家投資人競標，其中一筆商三用地，臨大學18街及大學29路，以1億2525萬餘元標脫，每坪約30.8萬元，溢價率 16.5％；一筆臨大學52街近橋頭省道住三用地，以每坪約24.5萬元標脫；另二筆位於高雄大學附近的住三用地，分別臨大學19街及德中路，各以每坪約29.5 萬元及24.6萬元標脫，足見本區發展潛力受投資人肯定。

大坪頂1號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳溼地公園，居住環境佳，吸引投資人進駐，本季推出一標四筆商業區土地，合計面積約1,010坪，臨松頂街及松直街，近太平國小、莿蔥腳溼地公園及小港森林公園，休閒條件佳，本次有六標封參與競標，以1億9,189萬餘元標脫，溢價達3,819萬餘元，每坪標脫價約19萬元，溢價率24.8％，是這一季溢價率最高者。

第77期重劃區位處前鎮區與鳳山區交界處，鄰近國道1號高速公路五甲交流道及88快速道路，交通十分便利，重劃後成為建商推案之重點地區，本季推出三筆土地，全數標脫，共吸引20家投資人競標，是本次標售投標封最多的重劃區，其中一筆臨和成路及海涵路的土地，面積約311坪，以每坪38.5萬元標脫，再創區內標售行情新高；另二筆小面積土地，分別以每坪29萬及30.5萬元標脫。

大坪頂5號道路區段徵收區，因市府開闢開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，近年標售成績亮麗，本季再推出一標三筆土地，四面臨路，合計面積約1,385坪，以2億5,350萬元標脫，溢價4,742萬餘元，溢價率23.0％，每坪標脫價約18.3 萬元。另林園農地重劃區推出1筆土地，也順利標脫。

該局表示，綜觀這次標售結果，本季開發區土地推出十標15筆土地，吸引37標封參與投標，土地全數標脫。從開標現場參觀人數眾多，擠爆現場情形來看，業界非常關心地政局定期標售結果，對開發區優質建地極為青睞，顯見公共設施完善、區位良好的土地，仍是投資人搶購標的，投資人對於高雄房地產未來發展信心十足。