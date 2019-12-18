親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

大高雄第4季開發區土地標售全壘打

2019-12-18 15:14經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高市地政局今18日辦理今年第4季開發區土地標售，計有37標封參與投標，共標出十標...
高市地政局今18日辦理今年第4季開發區土地標售，計有37標封參與投標，共標出十標15筆土地，合計標售金額 12億773 萬餘元，標脫率100％。高市地政局／提供
分享

高市地政局18日辦理今年第4季開發區土地標售，計有37標封參與投標，共標出十標15筆土地，合計標售金額12億773萬餘元，標脫率100％。

高市地政局指出，本季在高雄大學區段徵收區推出四標四筆土地，全數標脫，共吸引八家投資人競標，其中一筆商三用地，臨大學18街及大學29路，以1億2525萬餘元標脫，每坪約30.8萬元，溢價率 16.5％；一筆臨大學52街近橋頭省道住三用地，以每坪約24.5萬元標脫；另二筆位於高雄大學附近的住三用地，分別臨大學19街及德中路，各以每坪約29.5 萬元及24.6萬元標脫，足見本區發展潛力受投資人肯定。

大坪頂1號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳溼地公園，居住環境佳，吸引投資人進駐，本季推出一標四筆商業區土地，合計面積約1,010坪，臨松頂街及松直街，近太平國小、莿蔥腳溼地公園及小港森林公園，休閒條件佳，本次有六標封參與競標，以1億9,189萬餘元標脫，溢價達3,819萬餘元，每坪標脫價約19萬元，溢價率24.8％，是這一季溢價率最高者。

第77期重劃區位處前鎮區與鳳山區交界處，鄰近國道1號高速公路五甲交流道及88快速道路，交通十分便利，重劃後成為建商推案之重點地區，本季推出三筆土地，全數標脫，共吸引20家投資人競標，是本次標售投標封最多的重劃區，其中一筆臨和成路及海涵路的土地，面積約311坪，以每坪38.5萬元標脫，再創區內標售行情新高；另二筆小面積土地，分別以每坪29萬及30.5萬元標脫。

大坪頂5號道路區段徵收區，因市府開闢開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，近年標售成績亮麗，本季再推出一標三筆土地，四面臨路，合計面積約1,385坪，以2億5,350萬元標脫，溢價4,742萬餘元，溢價率23.0％，每坪標脫價約18.3 萬元。另林園農地重劃區推出1筆土地，也順利標脫。

該局表示，綜觀這次標售結果，本季開發區土地推出十標15筆土地，吸引37標封參與投標，土地全數標脫。從開標現場參觀人數眾多，擠爆現場情形來看，業界非常關心地政局定期標售結果，對開發區優質建地極為青睞，顯見公共設施完善、區位良好的土地，仍是投資人搶購標的，投資人對於高雄房地產未來發展信心十足。

重劃區區段徵收

延伸閱讀

台北101蟬聯7年地王 北市南港區增幅最大

北市微調109年公告土地現值及公告地價

少喝兩杯珍奶！北市109公告地價漲1.34%...

北市地價稅明年漲1.34% 每戶負擔多66至...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

王品成立餐飲天使基金

2019-12-18 15:00

2020世界新車展 月底開幕

2019-12-18 14:59

法人：欣陸Q4難轉盈

2019-12-18 14:59

全家App應用 「捐點」做公益

2019-12-18 14:44

王品成立「餐飲天使基金」 砸5千萬打造創業孵化平台

2019-12-18 11:25

憶聲中壢智匯科技園區動土 打造北台灣產業新風華

2019-12-18 10:40

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

萬事達卡明年四大面向：交通支付、跨境、數位與大數據

2019-12-18 09:54

廣達尾牙登場 市場關注三大焦點

2019-12-18 09:45

永慶三品牌…最強創業平台 加盟詢問熱

2019-12-18 02:26

永慶明年大展店 兩天開一家

2019-12-18 02:26

失智照護／運動復健 大腦不停擺

2019-12-18 01:32

古書今贏／危機處理六守則

2019-12-18 01:32

策略經營／沈軾榮…率先南進 眼光獨到

2019-12-18 01:32

管理錦囊／新手主管生存術

2019-12-18 01:32

翁啟惠：醫療結合ICT 走向國際

2019-12-18 01:30

中鋼拚綠能 成績亮眼

2019-12-18 01:23

星宇大徵才 月薪35K起跳

2019-12-18 01:23

貝殼放大 跨足投資型集資

2019-12-18 01:23

大成攜日商 打造最大雞蛋廠

2019-12-18 01:12

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

大成與日本昭和產業簽約 韓家四兄弟同台力挺

2019-12-17 23:03

禮品買氣旺翻 電商瘋搶派對商機

2019-12-17 14:42

陸童裝市場熱 淘帝擴增市占

2019-12-17 14:42

今日法說／威宏「新南向」 訂單看到明年Q2

2019-12-17 14:42

大成攜手日老牌食品大廠 合資20億元推生食級雞蛋

2019-12-17 14:42

今日法說／東和鋼鐵：鋼市回溫 明年展望樂觀

2019-12-17 14:42

美對越南鋼材出口課重稅 中鋼：台廠有望接轉單

2019-12-17 14:42

北市府與台北雙星正式簽約 雙子星預計2026年完工

2019-12-17 11:07

大成與日商昭和產業完成簽約 搶攻蛋及麵粉市場商機

2019-12-17 10:46

智慧移動協會喊話 盼綠色交通列國政優先

2019-12-17 10:43

松果購物搶推百品年菜 預購開跑買氣衝136%

2019-12-17 10:22

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18
看更多

熱門文章

Visa警告：在加油站刷卡 小心被駭

2019-12-17 16:43

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

2019-12-17 18:42

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

遠航復飛希望渺茫 民航局一口氣公布2周國內加班機

2019-12-17 18:53

影╱4員工口徑一致 出面堅信停飛是謠傳「相信遠航」

2019-12-17 15:41

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

2019-12-17 16:23

配偶互贈房產 契稅不能減免

2019-12-18 02:33

他花2小時剖開養一年的豬公 網讚：都可買gogoro了

2019-12-17 20:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

2019-12-17 23:11

彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

2019-12-17 18:23

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

報遺產稅 遺囑執行人優先

2019-12-18 02:33

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

大讚陽光基金會汽車美容中心 郭台銘允投資

2019-12-17 15:27

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

未足額提撥舊制勞退金 2家企業各遭罰36萬元

2019-12-17 17:39

大同擬對大同日本增資 充實營運資金拓展市場

2019-12-17 18:53

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

渣打推出轉帳不用離開聊天軟體 全台首創上線

2019-12-17 16:59

外幣保單宣告利率直直落 10月只賣241億元

2019-12-17 19:21

川普提高工作簽證門檻 去年台人赴美工作減6,000人

2019-12-17 19:23

台商回台投資又一樁 美喆KY砸25.13億落腳台南建新廠

2019-12-17 18:45

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

2019-12-17 20:44

大成攜日商 打造最大雞蛋廠

2019-12-18 01:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top