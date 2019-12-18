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瞄準摺疊手機商機 郡宏爭取國發基金挹注

2019-12-18 12:07經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

由日商郡是株式會社與華宏（8240）合資成立的導電膜廠郡宏光電，專注觸控導電膜ITO生產，另也跨足CPI（無色聚醯亞胺）膜、彩色薄膜、奈米銀及鍍膜等相關技術，其中CPI膜為摺疊手機關鍵材料，商機可期。為求技術創新，郡宏光電正爭取國發基金挹注，用以進一步增進其技術含量。

據了解，郡宏日前經由台灣經濟研究院輔導，分別通過國發基金政策審與盡責調查（由國發基金挑選四大會計師事務所之一來負責盡責調查），正進入最後投資評估審查會議。

目前擁有薄膜技術材料的廠商，以日本日東電工（NITTO）市占率第一，此外，日本郡是（GUNZE）也是薄膜技術材料先驅。

郡是為郡宏光電大股東之一，郡宏光電表示，郡是除了在台南官田廠成立研發中心，GUNZE京都龜岡社長村上誠一亦擔任郡宏薄膜事業部總經理，以強化雙方合作關係，共同研發導電膜ITO、CPI膜等相關技術。

郡宏援引數據資料指出，今年三星、華為相繼發表摺疊手機，明年起摺疊手機所使用OLED將大幅成長，擁有軟性薄膜技術材料廠商，業績可望大幅成長。

OLED除了手機，未來包括消費型家電、醫療照護等應用，都有機會搭載使用，市場前景巨大，目前關鍵材料上游供應商仍集中在日本少數公司，誰能拿下摺疊面板市場大餅，牽動下一個規模經濟。

郡宏光電專注導電膜ITO等產品研發。圖／郡宏提供
郡宏光電專注導電膜ITO等產品研發。圖／郡宏提供
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摺疊手機光電國發基金

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