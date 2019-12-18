王品成立「餐飲天使基金」 砸5千萬打造創業孵化平台

王品（2727）宣布成立台灣第一個「餐飲天使基金」，祭出5,000萬資金，針對在台灣有餐飲夢想的創業家，打造創業孵化平台。王品總經理李森斌表示，王品將舉辦創業投資提案競賽，並與獲選團隊，共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股10~90%不等，最高可獲得1,000萬元的創業資金，這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計畫。

王品集團透過創業競賽機制挖掘創業團隊，舉凡對東、西方異國料理、中台式料理或鍋類市場，有清晰事業願景，正在規劃、籌措資金創業的人，都能組建團隊，尋求自我實踐與突破的舞台。

王品表示，從收件、初賽、複賽、決賽到提案通過後簽約，預計需時約五個月，將由台大國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁擔任評審長，並由產學界各領域傑出專業人士組成評審團，包含李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓、高雄餐旅大學專案教授蘇國垚、王品集團廚藝研發中心顧問楊鵑華等。

李森斌表示，這是一場最接近「創業真相」的賽事，王品是玩真的！王品創業初期也失敗過很多次，直到成立「王品牛排」成為華人耳熟能詳的品牌。王品希望這筆創業基金幫助餐飲人實現創業夢，也讓台灣餐飲界有更多可能。

王品表示，初賽將以書審形式進行，通過後進入複賽；複賽參賽隊伍需實際演示核心產品，爭取進軍決賽資格；決賽以實戰情境，透過實際試營運，接受消費者考驗，驗證商業概念可行性及消費者喜好度。最終選出前三名隊伍，可獲得5~20萬不等之獎金，競賽總獎金共50萬元。