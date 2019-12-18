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王品斥資5,000萬首設天使基金 打造餐飲業創業大平台

2019-12-18 10:57經濟日報 記者黃文奇／即時報導

王品（2727）今（18）日舉行創業投資提案競賽計畫發布會，執行長李森斌以「王品創世 決戰夢想餐桌」為名，宣布未來將以5,000萬創業金，號召具有餐飲創意的創業家，一同「將創意變成生意」，這是台灣餐飲業籌設創投基金的首例。

王品此次籌設「創業基金」，其定位為餐飲業界的「天使基金」，據悉，將以「逐年選秀」的方式，每年舉行一到兩次的掄才大會，以「競賽」方式，選出最具有創意、潛力的創業團隊，並以該基金注資，為年輕人創業點火，雙方共享創業利益。

王品表示，這是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計畫，成立5,000萬基金，並打造餐飲創業平台、投資新創事業，王品走過餐飲創業20年，深入了解創業「眉角」，能協助餐飲創業家學習如何突破困境、少走冤枉路。

在選秀的做法方面，王品說，第一階段為「創業提案競賽」，此機制是發掘創業團隊，其中，競賽總獎金為50萬元，而進入決賽隊伍將有機會獲王品集團投資，一個團隊至多可獲得1,000萬元，與王品合資成立公司，實踐創業理想。

首屆競賽辦法方面，今年12月25日開始報名，截止日期為明2020年2月16日，一率採線上報名；出賽將遴選14組團隊晉級參加複賽，明年2月26日公布結果。

至於複賽，明年3月9日開始評選，隔天公布在官網。至於最關鍵的決賽，是在明年3月29日舉行；相關活動可見王品公司官網。

王品今日舉行說明會，宣布設立天使基金，找具有最據創意的餐飲高手，共同創業。出席者...
王品今日舉行說明會，宣布設立天使基金，找具有最據創意的餐飲高手，共同創業。出席者包括王品財務長邱建綸（左起）、李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓、王品執行長李森斌、台大國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁教授、覓食鐵邦美食集團執行長潘威達。記者黃文奇／攝影
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創業王品集團餐飲業

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