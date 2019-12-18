憶聲中壢智匯科技園區動土 打造北台灣產業新風華

憶聲電子集團近年來積極轉型、轉業，不僅投入家電品牌經營，更推動資產活化，今年成立子公司亞憶開發，致力於推動產業升級，將桃園中壢總部規劃為北台灣地區集結研發、創客、人工智慧（A.I.）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data），並匯聚研發、展銷、客流為⼀體的「新型態工業4.0」產業園區。

亞憶開發於今（18）日舉辦｢憶聲智匯科技園區｣開工動土典禮，並首次對外公開園區軟硬體規劃，桃園市長鄭文燦、前行政院長張善政一同慶賀，見證在憶聲｢智匯科技園區｣的帶動下，北台灣將展現全新產業面貌、企業風華，這是｢憶聲智匯科技園區｣的一小步，憶聲集團全新的里程碑，更能帶動北台灣經濟高飛、創造下個10年台灣經濟奇蹟。

亞憶開發替北台灣量身打造的憶聲｢智匯科技園區｣，是中壢第一座世界級創新科技園區，地理環境優越，交通便利，國門第一站，離桃園國際機場僅15分車程，且至台北市與竹科園區車程近30分，挾帶當地製造業、工業等…各產業供應鏈優勢，加上國際化、科技化與各項創新規劃，勢必吸引海內外企業的關注。

憶聲｢智匯科技園區｣由知名設計團隊專業規劃與打造，除針對園區外觀與硬體進行整體性規劃，軟體上更提供使用者智能化、信息化、自動化的全方位系統服務，滿足企業廠辦、商辦設立、置產等..不同型態需求。憶聲｢智匯科技園區｣是政府加速推動產業升級的助力，也是企業與國際接軌的高端科技園區。

憶聲電子集團總裁彭君平表示：憶聲集團經營耕耘中壢工業區超過40年，與台灣一同成長，見證經濟起飛與產業轉型。有鑑於中美貿易戰，台灣企業遷出中國，回流投資需求大增，而憶聲｢智匯科技園區｣的完善規劃，讓台商夥伴安心回家，是他們的後盾與補給站，在蓄積能量後能迎向國際競爭與挑戰，展現堅強實力。

憶聲電子董事長趙登榜說，憶聲｢智匯科技園區｣是企業升級的搖籃，不僅能帶動產業活化、促進就業機會發展，在專業人才不斷湧入後，與在地景點、附近商圈、百貨等優勢結合，勢必將化身為全新生活圈，大幅提升中壢地區的生活機能與品質。

憶聲｢智匯科技園區｣整體規劃上更多元，擁有更彈性運用的軟硬體設備，於佈局和執行上能更靈活變通，非常適合個人創業需求，歡迎各創業家進一步洽詢。

憶聲｢智匯科技園區｣配合政府產業政策，響應工業區更新立體化發展方案，將肩負著打造中壢工業區轉型為全國科技重鎮，國際科技中心的任務。

憶聲集團將投資憶聲｢智匯科技園區｣30億元，總建築面積可達28,800坪，總資產價值70憶元。