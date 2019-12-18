萬事達卡明年四大面向：交通支付、跨境、數位與大數據

台灣人愛出國愛網購，萬事達卡統計，近年來台灣跨境刷卡消費的成長幅度約是整體的二倍。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，因應市場趨勢，明年萬事達卡發展聚焦四大核心面向，包括交通支付、跨境、數位與大數據；推出創新交通科技、機票、住宿、旅遊、生活消費等多項卡友獨家禮遇優惠。

根據交通部觀光局統計2018年台灣人出國超過1664萬人次，相比前一年成長6.32%，消費總支出更突破8000億新台幣達到歷年高點，國內旅遊的比率也增加至91.2%。根據萬事達卡公布的2018年全球目的地城市指數(GDCI)指出，台灣首次進入全球出國人次最多的前十名。

陳懿文表示，除全球無價城市體驗及今年既有的Hotels.com、Expedia訂房優惠外，萬事達卡在2020年持續提供持多項優惠，並讓消費者在世界各地體驗萬事達卡創新交通支付科技帶來的便捷，現在坐桃機、高捷都可刷萬事達卡，未來不用滿手八達通卡、西瓜卡、兔子卡，用萬事達卡即能暢行世界。

萬事達卡公布2020年度全新尊榮禮遇，在國外旅遊方面，萬事達卡世界卡持卡人機場接送服務最低至428元、鈦金卡卡友則可享最低628元優惠。兩年期的國際機場貴賓室會籍和海外網路吃到飽只要用99元的超狂價格即可享有。萬事達卡還創新推出，機場接送同時租還wifi機，一次搞定。

在機票及團費方面，萬事達卡也攜手「Tripresso旅遊咖」網站以及全台超過30家旅行社合作，推出機票及團費獨家折扣，每人最高可省千元旅費。國旅方面，宜蘭及桃園大溪威斯汀酒店等頂級酒店一泊二食方案下殺四折，優質住宿買一送一，精選酒店最低也只要2500元起。